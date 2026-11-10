Die Berufsunfähigkeitsversicherung dient der Absicherung gegen die finanziellen Folgen eines "dauerhaften" Verlusts der beruflichen Leistungsfähigkeit. Doch was bedeutet dieses Merkmal konkret? Einen Überblick bietet Rechtsexperte Björn Thorben M. Jöhnke in seiner regelmäßig erscheinenden BU-Kolumne. Ein Artikel von Björn Thorben M. Jöhnke, Fachanwalt für Versicherungsrecht und Partner der Kanzlei Jöhnke & Reichow RechtsanwälteDie Berufsunfähigkeitsversicherung dient der Absicherung gegen die finanziellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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