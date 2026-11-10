Rentnergesellschaften sind im Mittelstand weit verbreitet und für ihre Eigentümer eine Last ohne Ende. Für Vermittler steckt darin ein Geschäft, das kaum jemand bearbeitet: stornofreier Einmalbeitrag, klar erkennbare Zielkunden, überschaubarer Beratungsaufwand. Ein Artikel von Sascha Richter, Geschäftsführer Intrust Solutions GmbH und Richter Pension Consulting GmbHWer Firmenkunden berät, kennt die Konstellation: Der Betrieb ist verkauft oder eingestellt, doch die GmbH besteht weiter. Sie hat keine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact