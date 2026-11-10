Die Porsche Automobil Holding SE meldet für die ersten neun Monate 2026 einen massiven Ergebniseinbruch und rutscht mit 2,8 Milliarden Euro tief in die Verlustzone. Hauptursache ist eine milliardenschwere Wertberichtigung auf die Volkswagen-Beteiligung, die allerdings keinen unmittelbaren Geldabfluss verursacht. Auch das bereinigte Ergebnis fällt deutlich, während die anhaltenden Schwierigkeiten in der Automobilindustrie die Geschäftsaussichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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