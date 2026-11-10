Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 10. November 2026, die Abänderung der Bankenverordnung und der Banken-Rechnungslegungsverordnung genehmigt. Im Zuge der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1619 (CRD VI) waren entsprechende Anpassungen dieser Verordnungen erforderlich.Mit der CRD VI wird der europäische Rechtsrahmen für Banken weiterentwickelt und die abschliessende Umsetzung der internationalen Basel-III-Standards ergänzt. Während die angepasste europäische Eigenkapitalverordnung CRR III in Liechtenstein seit dem 1. April 2025 unmittelbar gilt, waren die Vorgaben der CRD VI in das nationale Recht umzusetzen.Die Umsetzung erfolgte hauptsächlich durch eine Abänderung des Bankengesetzes, welche vom Landtag im Oktober 2026 verabschiedet wurde. Die Schwerpunkte bilden neue Regelungen für den Zugang von Drittstaatsbanken zum EWR-Binnenmarkt, angepasste Anforderungen an die persönliche und fachliche Eignung von Gewährsträgern, die stärkere Berücksichtigung von ESG-Risiken sowie die Stärkung der internen Kontrollfunktionen. Weitere Anpassungen betreffen die aufsichtsrechtliche Behandlung von Kryptowerten sowie neue Genehmigungs- und Anzeigepflichten.Ergänzend waren die Bankenverordnung und die Banken-Rechnungslegungsverordnung anzupassen. Damit werden die europäischen Vorgaben kohärent in das liechtensteinische Bankenaufsichtsrecht übernommen und die besonderen Rechnungslegungsvorschriften auf bewilligte Zweigstellen von Banken aus Drittstaaten erstreckt. Die Abänderungen des Bankengesetzes, der Bankenverordnung und der Banken-Rechnungslegungsverordnung treten gleichzeitig am 1. Januar 2027 in Kraft.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenEve Beck, GeneralsekretärinT +423 236 74 37Eve.Beck@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943515