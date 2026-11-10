2 Wochen vor dem Börsengeburtstag - 22 Jahre in London notiert - sackt die CERES-Aktie heute bis zu mehr als 6 % ab. Es bleibt dabei: Eine Wette mit 715 Mio. € Börsenwert auf 45 Mio. GBP Contract Revenue. Man kann hier natürlich mitwetten. Mit "übrigem" Geld, aber nicht als ernsthafte, mittelfristige KI-Spekulation. Kaufen, liegen lassen und nicht beeindrucken lassen vom Zocker-Lärm. Das funktioniert, solange man eine kleine Position kauft. Ein Los auf spätere Durchsetzung einer sehr interessanten Feststoff-Brennstoffzellentechnologie.
Helmut Gellermann
Helmut Gellermann
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