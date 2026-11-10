Anthropic investiert mehrere Milliarden US-Dollar in eigene Erdgasturbinen - bisher mietete das Unternehmen seine Strominfrastruktur. Warum es jetzt anders verfährt. Der steigende Energiebedarf der KI-Branche bringt Anthropic dazu, von seiner bisherigen Zurückhaltung beim Erwerb physischer Infrastruktur abzurücken: Das Unternehmen investiert 3,4 Milliarden US-Dollar in Erdgasturbinen. Der Financial Times zufolge ist dies die bis dato größte bekannte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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