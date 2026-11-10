DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Großauftrag von SpaceX für Produktionsanlagen zur Herstellung fortschrittlicher HJT-Solarzellen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Bedeutende Verträge

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Großauftrag von SpaceX für Produktionsanlagen zur Herstellung fortschrittlicher HJT-Solarzellen

Kahl am Main (pta000/10.11.2026/19:20 UTC+1)

Offenlegung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der MAR

SINGULUS TECHNOLOGIES erhält Großauftrag von SpaceX für Produktionsanlagen zur Herstellung fortschrittlicher HJT-Solarzellen

Kahl am Main, 10. November 2026

SINGULUS TECHNOLOGIES AG ("SINGULUS"), ein weltweit führender Entwickler von Anlagen zur Herstellung von Solarzellen, gibt heute bekannt, einen Liefervertrag mit der Space Exploration Technologies Corporation ("SpaceX") aus Texas, USA, über die Lieferung einer schlüsselfertigen Produktionslinie zur Herstellung von Heterojunction-Solarzellen unterzeichnet zu haben. Dieser Liefervertrag ist Teil einer strategischen Partnerschaft mit SpaceX, im Rahmen derer SINGULUS die Lieferung weiterer Produktionslinien plant. Das Auftragsvolumen für die erste Produktionslinie im Rahmen der umfassenderen Liefervereinbarung beläuft sich auf über 60 Millionen Euro.

Im Rahmen der Partnerschaft wird SINGULUS Hochleistungs-Solarzellen und Produktionsanlagen auf Basis bewährter, im großen Maßstab eingesetzter Technologien entwickeln. Die erste Produktionslinie wird in der ersten Jahreshälfte 2027 ausgeliefert, und die Produktion wird auf mehr als 100 GW an Produktionsanlagen skaliert, während SpaceX die Satellitenfertigung in Bastrop, Texas, vorantreibt.

SINGULUS ging im März 2026 eine strategische Partnerschaft mit SpaceX ein. SpaceX stellte SINGULUS im März 2026 erhebliche Finanzmittel zur Verfügung sowie im Oktober 2026 im Rahmen des kürzlich angekündigten nachrangigen besicherten Darlehens.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: +49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 8332 224

(Ende)

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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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November 10, 2026 13:20 ET (18:20 GMT)