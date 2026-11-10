Globales Finanztechnologieunternehmen bietet Reisenden mehr Auswahl und sowie verbesserte Kostenkontrolle und Transparenz

Navan (NASDAQ: NAVN), die globale KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, hat heute bekannt gegeben, dass Wise (Nasdaq: WSE, LSE: WISE) künftig Navan für die Verwaltung seines Geschäftsreiseprogramms einsetzt. Wise ist ein globales Finanztechnologieunternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Geldtransfers und die Verwaltung von Geld weltweit so einfach und effizient wie möglich zu gestalten.

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Global financial technology company plans to improve traveler choice, cost control and visibility

"Unsere Teams sind weltweit unterwegs, um zusammenzuarbeiten und unsere Kunden zu unterstützen. Deshalb ist es wichtig, dass sich Geschäftsreisen einfach buchen und organisieren lassen", sagt Hanro Hennig, VP Global Real Estate, Workplace and Risk bei Wise. "Wir arbeiten mit Navan daran, das Ganze einfacher zu gestalten, und gewinnen zugleich mehr Transparenz und Kontrolle über die Reisekosten."

Zu den wichtigsten erwarteten Vorteilen der Partnerschaft zählen:

Mehr Auswahl: Dank eines breiteren Angebots an Flugtarifen profitieren die Mitarbeitenden auf Langstreckenreisen von mehr Auswahl und einem besseren Reiseerlebnis.

Dank eines breiteren Angebots an Flugtarifen profitieren die Mitarbeitenden auf Langstreckenreisen von mehr Auswahl und einem besseren Reiseerlebnis. Kosteneinsparungen: Navan unterstützt Wise dabei, die Reisekosten effizienter zu steuern mit Zugang zu wettbewerbsfähigen Tarifen, ausgehandelten Hotelraten und intelligenteren Buchungstools.

Navan unterstützt Wise dabei, die Reisekosten effizienter zu steuern mit Zugang zu wettbewerbsfähigen Tarifen, ausgehandelten Hotelraten und intelligenteren Buchungstools. Transparenteres Reporting: Kostenstellendaten in Echtzeit, die Nachverfolgung von Reisenden und CO2-Reporting verschaffen Wise einen detaillierteren Überblick über Reiseaktivitäten und -ausgaben.

"Wise hat sein Geschäft darauf ausgerichtet, Menschen den weltweiten Geldtransfer zu erleichtern. Wir freuen uns, denselben Anspruch nun auch auf die Geschäftsreisen von Wise zu übertragen", erklärt Zahir Abdelouhab, SVP, Enterprise Sales, EMEA bei Navan. "Mit Navan kann Wise den Aufwand für die manuelle Berichterstattung reduzieren. Zugleich erhalten die Teams einen besseren Überblick über die Reiseziele der Mitarbeitenden, die anfallenden Kosten und mögliche Einsparungen."

Wise reiht sich damit in eine wachsende Liste von weltweit fast 1.500 Finanzinstituten ein, die zu den Kunden von Navan zählen, darunter Visa, Block und Investec.

Über Navan

Navan (NASDAQ: NAVN) ist die globale, KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, die Reisenden das Reisen erleichtert. Von der Suche nach Flügen und Hotels bis hin zur Automatisierung der Spesenabrechnung und das mit Support rund um die Uhr bietet Navan ein intuitives Erlebnis, das Reisende schätzen und auf das sich Finanzteams verlassen. Erfahren Sie, wie Navan-Kunden profitieren, und erfahren Sie mehr unter navan.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gelten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "prognostizieren", "werden" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Solche Aussagen unterliegen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den künftigen Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen die Risiken, die im Abschnitt "Risk Factors" des Quartalsberichts von Navan auf Form 10-Q beschrieben werden, der am 10. September 2026 bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, in der gegebenenfalls durch spätere Einreichungen von Navan bei der SEC aktualisierten Fassung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Navan weder verpflichtet noch beabsichtigt das Unternehmen, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

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