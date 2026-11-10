DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Großauftrag von SpaceX für Produktionsanlagen zur Herstellung fortschrittlicher HJT-Solarzellen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Großauftrag von SpaceX für Produktionsanlagen zur Herstellung fortschrittlicher HJT-Solarzellen

Kahl am Main (pta000/10.11.2026/19:35 UTC+1)

SINGULUS TECHNOLOGIES erhält Großauftrag von SpaceX für Produktionsanlagen zur Herstellung fortschrittlicher HJT-Solarzellen

Kahl am Main, 10. November 2026

SINGULUS TECHNOLOGIES AG ("SINGULUS"), ein weltweit führender Entwickler von Anlagen zur Herstellung von Solarzellen, gab heute bekannt, mit SpaceX einen Liefervertrag über eine schlüsselfertige Produktionslinie zur Herstellung von Heterojunction-Solarzellen unterzeichnet zu haben. Dieser Liefervertrag ist Teil einer strategischen Partnerschaft mit SpaceX, im Rahmen derer SINGULUS die Lieferung weiterer Produktionslinien plant.

Im Rahmen der Partnerschaft wird SINGULUS Hochleistungs-Solarzellen und Produktionsanlagen auf Basis bewährter, in großem Maßstab eingesetzter Technologien entwickeln. Die erste Produktionslinie wird in der ersten Jahreshälfte 2027 ausgeliefert, und die Produktion wird auf mehr als 100 GW an Produktionsanlagen skaliert, während SpaceX die Satellitenfertigung in Bastrop, Texas, vorantreibt.

Lars Lieberwirth, Vorstandsmitglied von SINGULUS, sagte: "Unser einzigartiger Plattform-Ansatz, der Nasschemie, Vakuumbeschichtung und thermische Verarbeitung kombiniert, ist ein starkes Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt. Die strategische Partnerschaft mit SpaceX ermöglicht es uns, diese Kompetenzen in erheblichem Umfang weiter zu industrialisieren und unsere Position als führender westlicher Anbieter von Solarzellentechnologie der nächsten Generation zu festigen."

Mike Nicolls, SpaceX's Senior Vice President von Starlink, kommentierte: "Die Partnerschaft mit SINGULUS eröffnet uns einen leistungsstarken Fertigungsweg für Solarzellen für unsere Starmind-Satelliten in unserer Produktionsstätte in Texas. Die Kombination aus deren Prozess-Know-how und unserem langfristigen Engagement schafft eine nachhaltige Option zur Skalierung der Solarproduktion."

SINGULUS ging im März 2026 eine strategische Partnerschaft mit SpaceX ein. SpaceX stellte SINGULUS im März 2026 erhebliche Finanzmittel zur Verfügung sowie im Oktober 2026 im Rahmen des kürzlich angekündigten nachrangigen besicherten Darlehens.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: +49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 8332 224

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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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November 10, 2026 13:35 ET (18:35 GMT)