Köln (ots) -Roderich Kiesewetter (CDU), Bundestagsabgeordneter und Mitglied Auswärtiger Ausschuss, sprach im WDR über das Treffen von Vertretern der Ukraine, Russlands und der USA in Abu Dhabi und die Rolle Europas.Folgende Zitate können ab sofort - unter der Quellenangabe WDR - genutzt werden.Europa lässt sich das nicht gefallen und ich glaube, es ist sehr klar, dass wir nach wie vor ganz fest an der Seite der Ukraine stehen und keinerlei Zugeständnisse machen werden. Und es ist auch wichtig, dass in den USA die Mehrheiten im Kongress sich geändert haben, wir also durchaus auch auf eine sehr starke Unterstützung für die Ukraine in den USA, im Senat und im Repräsentantenhaus rechnen können.Aber wir brauchen eben eine Strategie. Und Strategie heißt nicht, am Verhandlungstisch zu sitzen, sondern der Ukraine zum Sieg zu verhelfen. Sieg heißt einfach, dass Russland sich zurückziehen muss, einfach in dem Sinne, dass die Ukraine entsprechend ausgestattet ist und dass wir von Russland verlangen, das Existenzrecht seiner Nachbarstaaten anzuerkennen. Hier hören wir sehr wenig politische Forderungen, sondern eher den Wunsch, mit am Tisch zu sitzen. Aber was ist unser Ziel? Unser Ziel muss sein, dass die Ukraine Teil einer europäischen Sicherheitsordnung wird und nicht Teil einer russischen.Wir müssen alles tun, dass unserer Bevölkerung klar ist: Unsere Sicherheit ist massiv bedroht durch Anschläge, auch durch Cyberangriffe und durch Fake-Kampagnen im Internet. Wenn wir nicht wehrhaft sind, wird Russland immer mehr die Temperatur erhöhen und wir werden langsam ins Kochen kommen. Das kann nicht unser Ziel sein.Wir halten die russische Schattenflotte nicht auf. Wir liefern Taurus nicht, geschweige denn, bilden wir Taurus aus. Wir sind in allem sehr ausrechenbar, sehr zurückhaltend. Aber Russland belohnt das nicht, sondern wird uns weiter in eine Eskalation bringen, weil Russland immer weiter eskaliert und wir das zu wenig begreifen.Pressekontakt:WDR Newsroom0221-220 8787newsroom-jetzt@wdr.deOriginal-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6388027