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Dow Jones News
10.11.2026 20:51 Uhr
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(1)

PTA-Adhoc: Siemens Energy AG: Siemens Energy kündigt zusätzlichen Aktienrückkauf im Wert von bis zu 9 Mrd. € bis Ende GJ 2030 an

DJ PTA-Adhoc: Siemens Energy AG: Siemens Energy kündigt zusätzlichen Aktienrückkauf im Wert von bis zu 9 Mrd. € bis Ende GJ 2030 an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

Siemens Energy AG: Siemens Energy kündigt zusätzlichen Aktienrückkauf im Wert von bis zu 9 Mrd. EUR bis Ende GJ 2030 an

München (pta000/10.11.2026/20:15 UTC+1)

Siemens Energy weitet sein Aktienrückkaufprogramm aus und plant, bis zum Ende des Geschäftsjahrs 2030 weitere eigene Aktien im Wert von bis zu 9 Mrd. EUR zurückzukaufen, zusätzlich zu dem derzeit laufenden Aktienrückkauf von bis zu 6 Mrd. EUR.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794338100270 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2026 14:15 ET (19:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

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