DJ PTA-Adhoc: Siemens Energy AG: Siemens Energy kündigt zusätzlichen Aktienrückkauf im Wert von bis zu 9 Mrd. € bis Ende GJ 2030 an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

Siemens Energy AG: Siemens Energy kündigt zusätzlichen Aktienrückkauf im Wert von bis zu 9 Mrd. EUR bis Ende GJ 2030 an

München (pta000/10.11.2026/20:15 UTC+1)

Siemens Energy weitet sein Aktienrückkaufprogramm aus und plant, bis zum Ende des Geschäftsjahrs 2030 weitere eigene Aktien im Wert von bis zu 9 Mrd. EUR zurückzukaufen, zusätzlich zu dem derzeit laufenden Aktienrückkauf von bis zu 6 Mrd. EUR.

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November 10, 2026 14:15 ET (19:15 GMT)