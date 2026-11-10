DJ Siemens Energy stockt Aktienrückkäufe um bis zu 9 Mrd Euro auf
DOW JONES--Die Aktionäre von Siemens Energy können sich über einen weiteren Aktienrückkauf freuen. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2029/30 will der DAX-Konzern Aktien im Wert von bis zu 9 Milliarden Euro zurückkaufen, zusätzlich zu dem laufenden Programm über bis zu 6 Milliarden Euro.
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November 10, 2026 14:18 ET (19:18 GMT)
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