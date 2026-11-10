Der Fernsehbeitrag stellt den humanoiden Roboter Unitree G1 vor, zusammen mit der "Human-in-the-Loop"-Fernsteuerung und dem VLA-KI-Training (Vision-Language-Action), und beleuchtet dabei die Vision von YYForce von einer technologiegestützten Arbeitswelt der Zukunft

SINGAPUR, Nov. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ("YYForce" oder das "Unternehmen"), ein technologieorientierter Anbieter von Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen, hat heute bekannt gegeben, dass seine Schulungsinitiativen im Bereich humanoider Robotik in einer speziellen Fernsehsendung vorgestellt wurden, die von Mediacorp in Singapur produziert und ausgestrahlt wurde.

Der Beitrag wurde am 6. November 2026 in der Technologie- und Nachrichtensendung von Mediacorp 8world Meeting AI («??AI»), in einer Folge mit dem Titel "Kann KI in nur einer Lektion lernen?" («AI?????») ausgestrahlt.

Sehen Sie sich den vollständigen Beitrag auf YouTube an: https://youtu.be/QdH6VVlspYI

Die von dem erfahrenen Moderator Zhang Haijie moderierte Fernsehsendung bot den Zuschauern einen detaillierten und praxisnahen Einblick in neue Technologien im Bereich der humanoiden Robotik sowie in deren praktische kommerzielle Ausbildungsabläufe. Während der Sendung nahm der Moderator direkt an einer Teleoperations-Demonstration mit dem humanoiden Roboter Unitree G1 teil, wobei er ein VR-Headset sowie fünf Präzisions-Tracking-Sensoren nutzte, die am Kopf, an den Händen und an den Füßen angebracht waren. Das System übertrug menschliche Bewegungen und Geschwindigkeiten in Echtzeit direkt auf den Roboter und zeichnete dabei Gelenkwinkel, kinematische Positionen sowie visuelle Kamerabilder auf, um hochpräzise physikalische KI-Trainingsdatensätze zu erstellen.

In der Sendung vorgestellter wichtiger technischer Arbeitsablauf:

Demonstration durch Menschen und kinematische Aufzeichnung: Menschliche Bediener führen wiederholt standardmäßige körperliche Aufgaben vor, wobei Gelenkbewegungen und Bilddaten erfasst werden, ohne dass eine manuelle Koordinatenmarkierung erforderlich ist.

Menschliche Bediener führen wiederholt standardmäßige körperliche Aufgaben vor, wobei Gelenkbewegungen und Bilddaten erfasst werden, ohne dass eine manuelle Koordinatenmarkierung erforderlich ist. Datenbereinigung und -filterung: Die aufgezeichneten Bewegungsbahnen und Sensorströme werden aufbereitet und gefiltert, um Ausführungsanomalien und suboptimale Testläufe zu beseitigen.

Die aufgezeichneten Bewegungsbahnen und Sensorströme werden aufbereitet und gefiltert, um Ausführungsanomalien und suboptimale Testläufe zu beseitigen. Vision-Language-Action (VLA)-Training: Wie in der Sendung gezeigt wurde, waren 40 menschliche Vorführungen und eine Datenbereinigung erforderlich, um dem humanoiden Roboter beizubringen, eine Tasse selbstständig zu erkennen, zu greifen und zu bewegen; anschließend waren etwa acht Stunden Training des neuronalen Netzwerks anhand fortschrittlicher VLA-Modelle notwendig, bevor eine autonome Ausführung erreicht wurde.





Die Sendung veranschaulichte die Realität hinter der verkörperten künstlichen Intelligenz: Damit Serviceroboter in unstrukturierten, realen gewerblichen Umgebungen effektiv und sicher arbeiten können, muss zunächst ein strukturiertes Lernen von den menschlichen Mitarbeitern an vorderster Front stattfinden.

Der Einsatz von Robotik in realen Dienstleistungsumgebungen

YYForce entwickelt seine Robotikstrategie mit Blick auf praktische kommerzielle Anwendungen und nicht nur auf Robotik-Demonstrationen. Das Unternehmen untersucht Einsatzmöglichkeiten von humanoiden und spezialisierten Robotern in verschiedenen Bereichen, darunter das Gastgewerbe, das integrierte Gebäudemanagement, die gewerbliche Reinigung, Lieferdienste, Sicherheitsdienste und andere arbeitsintensive Dienstleistungsbereiche.

Zu den Robotik-Initiativen von YYForce gehören die Schulung humanoider Roboter und die Datenerfassung für Aufgaben wie die Reinigung von Hotelzimmern und Sanitäranlagen sowie Anwendungen im Gastgewerbe, daneben auch spezialisierte gewerbliche Roboter, die für Reinigungs-, Liefer- und andere betriebliche Aufgaben konzipiert sind.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Kombination von menschlichen Mitarbeitern mit KI-gestützten Systemen und Robotik ein neues Modell des Personaleinsatzes schaffen könnte, bei dem die Technologie repetitive, standardisierte und körperlich anstrengende Aufgaben übernimmt, während sich die menschlichen Mitarbeiter auf Tätigkeiten konzentrieren, die Kommunikation, Urteilsvermögen und den Umgang mit Kunden erfordern.

Aufbau der Infrastruktur für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter

YYForce entwickelt Lösungen, die darauf abzielen, den breiteren Einsatz von Robotik in realen Dienstleistungsumgebungen zu fördern. In Singapur hat das Unternehmen Einrichtungen für Robotik-Demonstrationen und -Schulungen eingerichtet, in denen humanoide und spezialisierte Serviceroboter präsentiert, geschult und für verschiedene Einsatzszenarien bewertet werden können.

Diese Initiativen sollen YYForce dabei unterstützen, zu verstehen, wie Robotiktechnologien in bestehende Personal- und Facility-Management-Abläufe integriert werden können, und gleichzeitig die für den künftigen Einsatz erforderlichen Kompetenzen und Betriebsprozesse zu entwickeln.

Kommentar des Managements

Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce, sagt:

"Die Berichterstattung durch Mediacorp bietet die Gelegenheit, einem breiteren Publikum zu zeigen, wie schnell sich die Robotertechnologie vom Konzept hin zu praktischen Anwendungen entwickelt. Der Beitrag verdeutlichte die Realität hinter der physischen KI: Damit Roboter in kommerziellen Umgebungen zuverlässig arbeiten können, müssen sie zunächst direkt aus menschlichen Erfahrungen lernen."

"Bei unserer Vision geht es nicht darum, Menschen durch Roboter zu ersetzen. Wir arbeiten auf ein Betriebsmodell hin, in dem Menschen, KI, humanoide Roboter und spezialisierte Serviceroboter zusammenarbeiten können, wobei jeder die Aufgaben übernimmt, bei denen er den größten Mehrwert schaffen kann."

"Das Gastgewerbe und das Facility-Management bieten praktische Umgebungen für die Entwicklung dieser Fähigkeiten, da sie ein breites Spektrum an sich wiederholenden, körperlichen und dienstleistungsorientierten Aufgaben umfassen. Diese praxisorientierte Ausbildungsmethodik ist ein wesentlicher Bestandteil unserer "YYForce 2030"-Vision, während wir gemeinsam den Weg in die Zukunft der Arbeit beschreiten (Forging Forward Together)."

Vom Personaldienstleister zur Plattform für zukunftsorientierte Personallösungen

Der Bericht von Mediacorp spiegelt den umfassenden Wandel von YYForce wider - weg von den traditionellen Dienstleistungen im Personal- und Gebäudemanagement hin zu einer technologiegestützten Plattform für zukunftsorientierte Personallösungen.

Im Rahmen der "YYForce 2030"-Vision des Unternehmens entwickelt YYForce ein Ökosystem, das folgende Elemente vereint:

Personalressourcen und Möglichkeiten zur bedarfsgerechten Personalbereitstellung;

Künstliche Intelligenz und Personaltechnologie;

Humanoide Roboter und spezialisierte Servicerobotik;

Robotik-Schulungen, Datenerfassung und Einsatz im operativen Betrieb;

IoT, Sensoren und Technologien für intelligente Gebäude; sowie

die integrierte Facility-Management-Plattform "24iFM" von YYForce.

Das langfristige Ziel besteht darin, es menschlichen Mitarbeitern, KI und Robotik zu ermöglichen, innerhalb eines vernetzten Ökosystems für die Erbringung von Dienstleistungen zusammenzuarbeiten.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein technologiegestützter Anbieter von Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen. Das Unternehmen entwickelt ein Ökosystem für die Arbeitswelt der Zukunft, das menschliche Arbeitskraft, künstliche Intelligenz, humanoide Roboter und Servicerobotik, IoT-Technologien sowie digitale Plattformen für das Facility-Management miteinander verbindet.

Durch seine Personalmanagement-Aktivitäten, integrierte Facility-Management-Fähigkeiten, die 24iFM-Plattform und neue Robotik-Initiativen möchte YYForce den Übergang zu einer technologiegestützten, auf der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine basierenden Dienstleistungserbringung unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen und/oder Informationen von Mavenir, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "schätzt", "potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem die Strategie und die "Vision 2030" von YYForce, die Entwicklung, Schulung, Integration und kommerzielle Einführung seiner KI- und Robotiklösungen - einschließlich humanoider Roboter und der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter -, die Kundennachfrage, Investitionsprioritäten sowie operative Ziele.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten möglicherweise nicht ein. Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse können erheblich abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen hinsichtlich des Unternehmens sowie weiterer Faktoren. Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts "Risk Factors" (Risikofaktoren) im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Informationen, die in der Mediacorp-Sendung oder auf einer in dieser Pressemitteilung genannten Website enthalten sind oder über diese zugänglich sind, sind nicht Bestandteil dieser Pressemitteilung.

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