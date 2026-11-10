LIP Invest hat eine Analyse des Investmentmarkts für Logistikimmobilien im dritten Quartal 2026 vorgelegt. Dem Bericht zufolge setzt sich die Differenzierung der Renditen fort. Die Neubautätigkeit bleibt deutlich unter dem Zehnjahresdurchschnitt. LIP Invest, Anbieter von Immobilien-Spezialfonds in der Asset-Klasse Logistikimmobilien Deutschland, hat eine neue Marktanalyse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Die Renditedifferenzierung setzt sich demnach fort. Denn IRR getriebenes, ausländisches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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