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Wir stellen ATMA vor: EINE REVOLUTION FÜR DAS WOHLBEFINDEN VON DER AMAN GROUP



10.11.2026 / 21:30 CET/CEST

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LONDON, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Aman Group, ein Unternehmen für Gastgewerbe und Lifestyle hinter Aman und Janu, kündigt die Einführung von ATMA an, einer neuen Ultra-Luxusmarke, die Pionierarbeit im Bereich Performance Living leistet. Die Marke wird sich auf fortschrittliche Wellnessprogramme und erstklassige Sportanlagen konzentrieren, die exklusiv von ATMA Global Partner Novak Djokovic entwickelt wurden. ATMA bedeutet auf Sanskrit "der Geist" oder "das wahre Selbst" und vereint Wellness, Sport, ernährungsorientierte Gastronomie, Design und Erlebnisunterhaltung. Die Marke wird sich über urbane und abgelegene Reiseziele erstrecken, wobei ATMA Miami als erstes Reiseziel debütiert und ein Hotel, Markenresidenzen und einen ATMA-Privatclub umfasst. Aufbauend auf der 38-jährigen Tradition der Aman Group konzentriert sich ATMA auf Wellnessoptimierung, Sport, Leistung und ein Programm von Veranstaltungen und Erlebnissen, das für diejenigen konzipiert wurde, die ein erfülltes Leben führen und Höchstleistungen erbringen möchten. Die mehrjährige Beziehung von ATMA zu Djokovic bildet das Fundament der Marke. Djokovic wird auf seine im Laufe seiner Karriere erworbenen Fachkenntnisse zurückgreifen und die Programme von ATMA in den Bereichen Langlebigkeit, Ernährung, Schlägersportarten und Wellness leiten. Das ATMA Miami liegt im Finanzviertel Brickell in Miami an der Biscayne Bay und bietet über den Baywalk und einen privaten Yachthafen direkten Zugang zum Wasser. Das Bauprojekt wird zu den höchsten Türmen der Stadt gehören und einen Ausblick über die Biscayne Bay bieten. Entworfen von SHoP Architects, mit Inneneinrichtungen von Studio Paolo Ferrari, vereint das Anwesen skulpturale Architektur mit einem auf Wohlbefinden ausgerichteten Design. Geschwungene Balkone, bodentiefe Fenster und eine sorgfältig gestaltete Inneneinrichtung sollen Komfort, Erholung und Wohlbefinden fördern. Im Zentrum des Ausflugsziels wird ein 120.000 Quadratfuß großes Spa- und Wellnesscenter stehen, das zu den größten seiner Art in Miami gehören soll. Das in Zusammenarbeit mit Djokovic entwickelte Komplex bietet neben Indoor-Padel-, Tennis- und Squashplätzen, einem Fitnesscenter, Gruppen- und Privattrainingsstudios, Mobilitäts- und Konditionslaboren, einem medizinischen Wellnesszentrum und speziellen Erholungsbereichen auch Möglichkeiten zur Leistungssteigerung und Regeneration. ATMA Miami wird außerdem Wellness-Konzepte mit Schwerpunkt auf Ernährung, exklusive Restaurants, Bars, Unterhaltungsstätten und Veranstaltungsräume bieten. Das Angebot an Markenresidenzen reicht von Wohnungen mit ein bis fünf Schlafzimmern bis hin zu Penthäusern mit sechs Schlafzimmern und wird durch die hohen Servicestandards der Aman Group unterstützt. Den Bewohnern stehen exklusive Annehmlichkeiten zur Verfügung, darunter ein privater Pool, ein Fitnesscenter, ein Spa-Bereich, eine Lounge und ein Co-Working-Bereich. Bewohner erhalten zudem eine bevorzugte Nominierung für die Mitgliedschaft im exklusiven ATMA Club, der ihnen bevorzugten Zugang zu Restaurants, Wellness-, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie personalisierte Dienstleistungen und Programme bietet. ATMA Miami wird von OKO Group und Oak Row Equities entwickelt; die Fertigstellung ist für 2031 geplant. WEBSITE

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