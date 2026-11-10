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Cognizant setzt mehr als 25.000 Fachkräfte für die Bereitstellung von Claude ein und führt ein Managed-Services-Modell ein, um Claude als Kernstück des Unternehmensbetriebs zu betreiben



10.11.2026 / 21:35 CET/CEST

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Die neue Claude Frontier Capability Group von Cognizant vereint mehr als 25.000 Fachkräfte in einer speziellen globalen Organisation für die Bereitstellung von Claude.

Das neue Managed-Services-Modell von Cognizant bietet Kunden einen einzigen, verantwortlichen Partner für den produktiven Betrieb von Claude, verbunden mit besser vorhersehbaren KI-Kosten und Kontrollmechanismen auf Unternehmensniveau. TEANECK, N.J., 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) gab heute die Gründung der "Claude Frontier Capability Group" bekannt, einer Organisation mit mehr als 25.000 Fachkräften, die sich der Bereitstellung von Claude für Kunden verschrieben haben. Die Gruppe konzentriert sich auf exzellente Umsetzung, Transformation und Kundenerfolg und verfügt über die nötige Größe, um KI vom Pilotprojekt bis in den Produktionsbetrieb im Kerngeschäft von Unternehmen zu überführen. Unternehmen haben Zugang zu wegweisenden KI-Fähigkeiten, stehen jedoch weiterhin vor Herausforderungen bei der Schaffung von Mehrwert für das Geschäft. Cognizant hat die Claude-Kompetenzen in seiner gesamten Belegschaft ausgebaut: Mehr als 44.000 Mitarbeiter in Geschäftsbereichen und Unternehmensfunktionen sind bereits in der Nutzung von Claude geschult oder zertifiziert. Die neue Gruppe ist eine spezialisierte Organisation, die Claude-gestützte Systeme innerhalb der Kundenunternehmen aufbaut und betreibt.



Cognizant führt zudem ein Managed-Services-Modell für Claude ein. Im Rahmen dieses Modells verwaltet Cognizant den Betrieb der produktiv eingesetzten, Claude-gestützten Systeme im Auftrag der Kunden, sodass diese sich auf die damit erzielbaren Geschäftsergebnisse konzentrieren können. Beide Initiativen stützen sich auf das "Frontier"-Personalmodell von Cognizant, durch das das Unternehmen "Frontier Certified Engineers" und "Frontier Business Operators" ausbildet, die direkt von Unternehmen zertifiziert werden, die das "Frontier"-Modell anwenden. "Kunden wünschen sich einen Partner, der die Verantwortung für die Umsetzung übernimmt, sobald die KI in ihrem Unternehmen läuft", sagte Ravi Kumar S, CEO von Cognizant. "Wir setzen mehr als 25.000 unserer Mitarbeiter für Claude ein und übernehmen im Rahmen von Managed Services den Betrieb für unsere Kunden. Das ist ein bedeutendes Bekenntnis zu Claude und zu dem, was Unternehmen damit in ihren Kerngeschäftsprozessen erreichen können." "Jedes Unternehmen bemüht sich intensiv darum, KI in seine Organisation zu integrieren, doch Fachkräfte mit den Fähigkeiten, diese in der Praxis erfolgreich einzusetzen, sind mittlerweile am schwersten zu finden", sagte Paul Smith, Chief Commercial Officer bei Anthropic. "Cognizant arbeitet daran, diese Lücke zu schließen, und setzt mehr als 25.000 Mitarbeiter ein, um seinen Kunden dabei zu helfen, Claude unternehmensweit einzusetzen." Ein Managed-Services-Modell für Claude Das Managed-Services-Modell von Cognizant unterstützt den produktiven Einsatz von Claude bei Kunden und kombiniert dafür spezialisierte Fachkräfte, lizenzierten Zugang zu Claude sowie Cognizants eigenes geistiges Eigentum, einschließlich des "AI Delivery Operating System". Das Modell ermöglicht den Kunden besser planbare KI-Ausgaben und führt jedes Projekt unter Einhaltung von Sicherheits- und Governance-Kontrollen auf Unternehmensniveau durch, die individuell auf die Konnektivitäts-, Architektur- und Risikoanforderungen jedes Kunden zugeschnitten sind. Vier Schwerpunkte - von der Neugestaltung von Geschäftsbereichen bis hin zum KI-nativen Engineering Die Gruppe wird sich zunächst auf vier Bereiche konzentrieren: die Neugestaltung von Geschäftsbereichen rund um KI, den Aufbau und die Modernisierung der Systeme, die diese unterstützen, den sicheren Betrieb von Agenten in großem Maßstab sowie die Etablierung von KI-nativem Software-Engineering als zentrale Lieferkompetenz. Für die Modernisierung stellt Cognizant speziell entwickelte Claude-Agenten bereit, die die Analyse und Umgestaltung von Legacy- und Mainframe-Code beschleunigen. Zusammen führen diese Bereiche Claude vom Experiment zur Unternehmensinfrastruktur. Dieser Wandel ist in den Betriebsabläufen der Kunden bereits im Gange. Bei einem globalen Pharmahersteller reduzierten die von Cognizant entwickelten, Claude-gestützten Agenten in der Fertigung die Ausfallzeiten um 35 % und verkürzten die Zeit für die Fehlerbehebung von 90-120 Minuten auf 10-15 Minuten. Für ein Medien- und Unterhaltungsunternehmen nutzte Cognizant Claude zur Automatisierung der Erstellung von Anforderungsdatenblättern und verkürzte so die Markteinführungszeit von 3-4 Wochen auf etwa 15 Minuten. Bei einem nordamerikanischen Versicherungsunternehmen beschleunigte die Claude-gestützte Automatisierung die Erstellung von Kampagnenbriefings und die Unterstützung bei Altersvorsorgeplänen um 40 bis 60 %. Cognizant verfügt über mehr als 26.000 Claude-Zertifizierungen und belegt weltweit den ersten Platz bei der Zertifizierung "Claude Certified Architect: Foundations". Das Unternehmen führt Claude, wie im November 2025 angekündigt, in seiner gesamten Belegschaft ein, einschließlich der Unternehmensfunktionen, der Entwicklungs- und der Umsetzungsteams. Informationen zu Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) ist ein "AI Builder" und Anbieter von Technologiedienstleistungen, der die Lücke zwischen KI-Investitionen und Unternehmenswert schließt, indem er Full-Stack-KI-Lösungen für seine Kunden entwickelt. Dank unserer fundierten Branchen-, Prozess- und Engineering-Expertise sind wir in der Lage, den einzigartigen Kontext eines Unternehmens in Technologiesysteme zu integrieren, die das menschliche Potenzial steigern, greifbare Ergebnisse erzielen und globale Unternehmen in einer sich schnell verändernden Welt an der Spitze halten. Weitere Informationen finden Sie auf www.cognizant.ai oder @cognizant. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: USA Ben Gorelick E-Mail: benjamin.gorelick@cognizant.com

Europa/APAC Sarah Douglas E-Mail: sarah.douglas@cognizant.com

Indien Vipin Nair E-Mail: Vipin.nair@cognizant.com



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