EQS-News: MICROIP
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MÜNCHEN, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- MICROIP (TPEx: 7796), ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des Designs von Hochleistungs-ASICs und KI-Software, gab heute seine Teilnahme an der electronica 2026 (10.-13. November, München) bekannt. Im Rahmen seiner "Software-Driven-Hardware"-Strategie präsentiert MICROIP sein KI-Drohnensystem, sein KI-Fahrzeugsystem, die AIVO Edge-KI-Plattform sowie den neuen Dienst XEdgAI IntentSentinel und demonstriert damit seine umfassenden Kompetenzen im Bereich der vertikalen Integration von Edge-KI.
Der wahre Wert liegt in der Hardware-Software-Integration
KI-Drohnen zielen auf Verteidigungs- und Wirtschaftssektoren ab
KI-Bordsystem erobert den europäischen Markt
AIVO sichert sich Smart-Community-Projekt; IntentSentinel revolutioniert die KI-Bildverarbeitung
Besuchen Sie MICROIP vom 10. bis 13. November am Stand C2-441 (SEMICON Europa), um diese Plug-and-Play-Edge-KI-Lösungen kennenzulernen.
Informationen zu MICROIP
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10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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