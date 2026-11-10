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MICROIP präsentiert sich erstmals auf der electronica 2026 und stellt KI-Drohnen- und Fahrzeugsysteme vor, um den europäischen Edge-KI-Markt zu erschließen



10.11.2026 / 21:40 CET/CEST

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MÜNCHEN, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- MICROIP (TPEx: 7796), ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des Designs von Hochleistungs-ASICs und KI-Software, gab heute seine Teilnahme an der electronica 2026 (10.-13. November, München) bekannt. Im Rahmen seiner "Software-Driven-Hardware"-Strategie präsentiert MICROIP sein KI-Drohnensystem, sein KI-Fahrzeugsystem, die AIVO Edge-KI-Plattform sowie den neuen Dienst XEdgAI IntentSentinel und demonstriert damit seine umfassenden Kompetenzen im Bereich der vertikalen Integration von Edge-KI. Der wahre Wert liegt in der Hardware-Software-Integration

Dr. James Yang, Vorsitzender von MICROIP, erklärte: "KI muss über die Cloud hinausgehen. Ihr wahrer Wert liegt in der tiefgreifenden Hardware-Software-Integration und dem Einsatz am Netzwerkrand. Das von uns vorgestellte KI-Drohnensystem ist ein Paradebeispiel dafür. Die Ausstattung von Drohnen mit autonomem Edge-Computing und Entscheidungsfindung in komplexen Umgebungen stellt eine hohe technische Hürde dar, die weltweit nur von sehr wenigen bewältigt wird. Mit AIVO und IntentSentinel überwinden wir Integrationsbarrieren und demonstrieren dem europäischen Markt unsere weltweit führende Umsetzungsstärke." KI-Drohnen zielen auf Verteidigungs- und Wirtschaftssektoren ab

Angetrieben von den wachsenden Anforderungen Europas im Verteidigungsbereich und an autonome Lieferketten bietet das KI-Drohnensystem von MICROIP autonomes visuelles Computing und Entscheidungsfindung und übertrifft damit herkömmliche, manuell gesteuerte Drohnen. Es zeichnet sich sowohl bei anspruchsvollen Verteidigungsmissionen als auch bei vielfältigen kommerziellen Anwendungen aus und erfüllt den dringenden Bedarf Europas an intelligenten Drohnen. KI-Bordsystem erobert den europäischen Markt

Das KI-Bordsystem von MICROIP hat bereits Aufträge von einem Tier-1-Zulieferer in Indien erhalten. Nachdem MICROIP in den USA und Japan erste Integrations- und Beschaffungsverhandlungen geführt hat, will das Unternehmen seine bewährte Technologie nutzen, um angesichts des boomenden europäischen Marktes für Elektrofahrzeuge weitere Chancen bei Erstausrüstern und im Aftermarket zu erschließen. AIVO sichert sich Smart-Community-Projekt; IntentSentinel revolutioniert die KI-Bildverarbeitung

MICROIP betont, dass praktische Edge-KI die Zukunft ist. Die AIVO-Plattform des Unternehmens sicherte sich kürzlich ein großes KI-gestütztes Smart-Community-Projekt im Wert von ca. 20 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus analysiert der neue IntentSentinel-Dienst, der Teil der XEdgAI-Plattform ist, nicht nur Bewegungen, sondern auch Absichten - und unterscheidet beispielsweise zwischen dem Binden eines Schnürsenkels und dem Überprüfen des Fahrzeugunterbodens -, wodurch Fehlalarme im Sicherheitsmanagement deutlich reduziert werden. Besuchen Sie MICROIP vom 10. bis 13. November am Stand C2-441 (SEMICON Europa), um diese Plug-and-Play-Edge-KI-Lösungen kennenzulernen. Informationen zu MICROIP

MICROIP (TPEx) wurde in Taiwan gegründet: 7796) ist spezialisiert auf ASIC-Design und KI-Software. Mit CATS (Custom ASIC Technology and Solutions) und CAPS (Cross-Platform AI Powered Solutions) unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, die Entwicklung proprietärer Chips zu beschleunigen, Kosten zu senken und Edge-KI zügig in realen Szenarien einzusetzen. Besuchen Sie www.micro-ip.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/microip-prasentiert-sich-erstmals-auf-der-electronica-2026-und-stellt-ki-drohnen--und-fahrzeugsysteme-vor-um-den-europaischen-edge-ki-markt-zu-erschlieWen-302935525.html



10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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