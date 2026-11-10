Ausbau der Go-to-Market-Aktivitäten und technischen Investitionen, um Kunden weltweit dabei zu unterstützen, agentische KI mit der Denodo Platform auf AWS zu skalieren

PALO ALTO, Kalifornien, Nov. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, das auf KI-Datenschichten spezialisierte Unternehmen, hat heute den Abschluss einer mehrjährigen strategischen Kooperationsvereinbarung (Strategic Collaboration Agreement, SCA) mit Amazon Web Services (AWS) bekanntgegeben. Ziel der Vereinbarung ist es, Unternehmen zu unterstützen, agentische KI auf Basis von Echtzeitdaten mit zentraler Governance über hybride und Multi-Cloud-Umgebungen hinweg zu entwickeln und zu skalieren.

Die SCA baut auf der bestehenden Zusammenarbeit zwischen AWS und Denodo auf und markiert eine neue Phase gemeinsamer Investitionen, um die weltweite Verbreitung der Denodo Platform auf AWS zu beschleunigen. Zu den wichtigsten Initiativen gehören:

Workshops , die Kunden dabei unterstützen, besonders wertschöpfende Anwendungsfälle für agentische KI zu identifizieren und Lösungen zu konzipieren, die auf ihren Unternehmensdaten basieren

, die Kunden dabei unterstützen, besonders wertschöpfende Anwendungsfälle für agentische KI zu identifizieren und Lösungen zu konzipieren, die auf ihren Unternehmensdaten basieren Gemeinsame Marketingveranstaltungen und Kampagnen , um Kunden über die Denodo Platform auf AWS zu informieren und die Nachfrage zu steigern

, um Kunden über die Denodo Platform auf AWS zu informieren und die Nachfrage zu steigern Abstimmung der Vertriebsteams und gemeinsamer Vertrieb , um Kunden bei der Evaluierung, Implementierung und Skalierung agentischer KI zu unterstützen

, um Kunden bei der Evaluierung, Implementierung und Skalierung agentischer KI zu unterstützen Kommerzielle Anreize zur Unterstützung technischer Kundenbewertungen und von Käufen über AWS Marketplace

zur Unterstützung technischer Kundenbewertungen und von Käufen über AWS Marketplace Gemeinsame Lösungsangebote mit Systemintegratoren für agentische Geschäftsprozesse, beispielsweise zur Betrugsprävention im Bankwesen, zur Schadenbearbeitung in der Versicherungsbranche und zur vorausschauenden Wartung in der Fertigungsindustrie





"Agentische KI hat das Potenzial, die Arbeitsweise von Unternehmen grundlegend zu verändern. Doch die dafür benötigten Daten sind nach wie vor stark fragmentiert, und herkömmliche Architekturen wurden nie für die Echtzeitanforderungen autonomer Agenten entwickelt", so Ángel Viña, CEO von Denodo. "Gemeinsam mit AWS stellen wir unseren gemeinsamen Kunden eine einheitliche KI-Datenschicht bereit. So können KI-Agenten auf aktuelle, zentral verwaltete Daten und den jeweils relevanten Kontext aus sämtlichen Unternehmensdatenquellen zugreifen, ohne dass diese Daten verschoben oder repliziert werden müssen. Dank dieser erweiterten Zusammenarbeit können unsere Kunden den Schritt vom Pilotprojekt in den Produktivbetrieb innerhalb weniger Tage statt Monate vollziehen und ihre Lösungen mit Zuversicht skalieren."

"KI-Agenten treffen zunehmend eigenständig Entscheidungen und führen autonom Aktionen aus. Daher ist es für Unternehmen entscheidend, die richtige Datengrundlage für ihre KI-Systeme zu schaffen", so Allison Johnson, Director of Americas Technology Partners bei AWS. "Unsere Zusammenarbeit mit Denodo hilft Kunden, den Mehrwert ihrer KI-Investitionen in AWS auf ihre gesamte Datenlandschaft auszuweiten. Dazu werden die Modellbereitstellung, die Orchestrierung von Agenten und die Monitoring-Dienste von AWS mit aktuellen operativen Daten und dem jeweiligen Kontext verknüpft, unabhängig davon, wo diese Daten gespeichert sind. So können Unternehmen die KI-Dienste von AWS noch besser nutzen und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre Agenten auf einer vertrauenswürdigen Kontextgrundlage agieren, um präzise Entscheidungen zu treffen und zuverlässig zu handeln."

Mit den SaaS-Lösungen oder selbstverwalteten Lösungen von Denodo können gemeinsame Kunden den Mehrwert ihrer KI- und Analyseinvestitionen in AWS steigern. Dazu erweitern sie Amazon Bedrock AgentCore, Amazon Quick, Amazon SageMaker und weitere AWS-Dienste auf Unternehmensdaten, die lokal, in SaaS-Anwendungen sowie in souveränen und Multi-Cloud-Umgebungen gespeichert sind. Dank der Zero-Copy-Datenbereitstellung können Unternehmen KI-Agenten und Analyseanwendungen Zugriff auf vertrauenswürdige, zentral verwaltete Geschäftskontexte gewähren, ohne warten zu müssen, bis sämtliche Datensätze migriert oder über neue Integrationspipelines repliziert wurden. Anstatt für jeden Agenten und jeden Anwendungsfall einen neuen Datenzugriffspfad aufzubauen, können Teams dieselben zentral verwalteten Datenprodukte, semantischen Definitionen und Zugriffsrichtlinien für mehrere Agenten und Anwendungen wiederverwenden. So gelangen sie schneller von einzelnen KI-Initiativen zum unternehmensweiten Einsatz.

"Bei Bayer Crop Science in Lateinamerika nutzen wir Denodo und AWS, um in Echtzeit und unter Einhaltung zentraler Governance-Vorgaben auf verteilte Daten zuzugreifen und eine einheitliche Semantik über unsere Cloud- und On-Premises-Systeme hinweg sicherzustellen. Dadurch kann unser Unternehmen schneller Erkenntnisse gewinnen, geschäftskritische Workloads unterstützen und die Kosten für die Datenreplikation senken", so Eric Carvalho, Data Architecture Manager bei Bayer. "Mithilfe von AWS-Lösungen und dem vertrauenswürdigen Kontext aus der KI-Datenschicht von Denodo konnten wir den Zeitaufwand unserer Teams für die Datensuche um 80 % reduzieren. Inzwischen setzen wir autonome Agenten für den Kundenservice und die Sendungsverfolgung produktiv ein."

Denodo ist AWS ISV Accelerate Partner und bietet eine für das SaaS-Co-Selling qualifizierte Lösung. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über mehrere AWS-Kompetenzen, darunter die AWS Data Software Competency und die AWS Financial Services Technology Competency. Diese Auszeichnungen belegen die umfassende technische Expertise und die nachweislichen Erfolge bei Kunden. Denodo ist wahlweise als vollständig verwalteter Cloud-Service (Agora) oder zur Bereitstellung im eigenen AWS-Konto des Kunden verfügbar. Mit Denodo im AWS Marketplace können Kunden die Beschaffung vereinfachen und die Abrechnung konsolidieren.

Diese strategische Kooperationsvereinbarung unterstreicht den Mehrwert, den Denodo als AWS-Partner Unternehmen bietet, die branchenübergreifend mehr Flexibilität und einen höheren geschäftlichen Nutzen aus ihren Daten erzielen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter: denodo.com/aws

Über Denodo

Denodo ist ein auf KI-Datenschichten spezialisiertes Unternehmen. Die preisgekrönte Denodo Platform unterstützt vertrauenswürdige Agenten und Anwendungen und wandelt Unternehmensdaten in verlässliche Erkenntnisse für Analysen und Self-Service um. Unternehmen weltweit setzen Denodo in Verbindung mit ihren Data Lakehouses ein, um KI-fähige und geschäftsreife Daten in einem Bruchteil der Zeit bereitzustellen, wodurch sie Erkenntnisse bis zu viermal schneller gewinnen, einen ROI von 345 % erzielen und eine zehnmal höhere Leistung erreichen.

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