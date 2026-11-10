Nimmt die Energiewende jetzt Fahrt auf? Laut einer Umfrage möchten 3,9 Mio. Eigentümer von Wohnhäusern in den nächsten fünf Jahren energetische Sanierungen umsetzen. Das bedeutet einen Zuwachs von 600.000. Interessant: Vor allem jüngere Hausbesitzer haben entsprechende Pläne. Von den 12,3 Mio. Hauswohneigentümern hierzulande wollen 32% bzw. 3,9 Millionen konkret mindestens eine energetische Sanierung in den nächsten fünf Jahren in Angriff nehmen. Das ist ein Wachstum von rund 600.000 Wohneigentümern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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