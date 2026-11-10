Meta Platforms (META): Bullen bereiten Erholungs-Rallye vor!

Test der 643-Dollar-Marke!

Rückblick

Nach einem Hoch im Bereich von 780 USD fiel die Meta-Aktie spürbar ab und fand im Bereich der 200-Tagelinie bei ca. 610 USD eine tragfähige Unterstützung. Aktuell notiert der Kurs bei etwa 642.50 USD und kämpft direkt an einer horizontalen Widerstandszone.

Meta Platforms-Aktie: Chart vom 10.11.2026, Kürzel: META, Kurs: 642.49 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 643 USD, würde dies ein frisches Kaufsignal aktivieren. Das nächste Etappenziel läge in Richtung der runden 700 USD-Marke.

Mögliches bärisches Szenario

Die 200-Tagelinie bildet das primäre Risikoniveau zur Absicherung. Ein dynamischer Schlusskurs unter 631 USD löst ein größeres technisches Verkaufssignal mit Ziel des November-Tiefs aus.

Meinung

Meta hat kürzlich die Ergebnisse für das 3. Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz stieg um 26.1 % auf 64.60 Mrd. USD (Prognose: 63.34 Mrd. USD), während der Gewinn pro Aktie bei 7.40 USD lag. Trotz starker Zahlen reagierten die Märkte zunächst verhalten auf die Anhebung der Investitionsausgaben (CapEx) für die KI-Infrastruktur. Zuletzt sorgten jedoch neue Impulse - darunter Fortschritte bei effizienten KI-Modellen (wie Muse Ember) sowie die Aufnahme von Meta in die Analysten-Fokuslisten großer Handelshäuser - wieder für eine deutliche Erholung.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.77 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 11.76 Mrd. USD

Meine Meinung zu Meta Platforms ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 21.10.2026

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