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ratgeberGELD.at
10.11.2026 23:09 Uhr
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(1)

Meta Platforms (META): Bullen bereiten Erholungs-Rallye vor!

Test der 643-Dollar-Marke!

Rückblick

Nach einem Hoch im Bereich von 780 USD fiel die Meta-Aktie spürbar ab und fand im Bereich der 200-Tagelinie bei ca. 610 USD eine tragfähige Unterstützung. Aktuell notiert der Kurs bei etwa 642.50 USD und kämpft direkt an einer horizontalen Widerstandszone.

Meta Platforms-Aktie: Chart vom 10.11.2026, Kürzel: META, Kurs: 642.49 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 643 USD, würde dies ein frisches Kaufsignal aktivieren. Das nächste Etappenziel läge in Richtung der runden 700 USD-Marke.

Mögliches bärisches Szenario

Die 200-Tagelinie bildet das primäre Risikoniveau zur Absicherung. Ein dynamischer Schlusskurs unter 631 USD löst ein größeres technisches Verkaufssignal mit Ziel des November-Tiefs aus.

Meinung

Meta hat kürzlich die Ergebnisse für das 3. Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz stieg um 26.1 % auf 64.60 Mrd. USD (Prognose: 63.34 Mrd. USD), während der Gewinn pro Aktie bei 7.40 USD lag. Trotz starker Zahlen reagierten die Märkte zunächst verhalten auf die Anhebung der Investitionsausgaben (CapEx) für die KI-Infrastruktur. Zuletzt sorgten jedoch neue Impulse - darunter Fortschritte bei effizienten KI-Modellen (wie Muse Ember) sowie die Aufnahme von Meta in die Analysten-Fokuslisten großer Handelshäuser - wieder für eine deutliche Erholung.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.77 Bio. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 11.76 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Meta Platforms ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 21.10.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in META hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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