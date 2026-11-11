Osnabrück (ots) -Angesichts von Beschaffungskosten in Millionenhöhe für regierungsinterne Möbel und Dekoration rügt der Bund der Steuerzahler die Ausgabenpolitik der Bundesregierung scharf. "Für Entlastungen der Bürger sind angeblich keine Spielräume frei, aber beim eigenen Regierungsapparat sitzt der Gürtel ganz schön locker - für Deko & Co! Das ist den Steuerzahlern nicht zu vermitteln", sagte der Präsident des Steuerzahlerbundes, Reiner Holznagel, im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Seit Beginn der aktuellen Wahlperiode im Mai 2025 belaufen sich die Kosten der 16 Bundesministerien für neue Ausstattungsgegenstände laut einer Regierungsantwort auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag auf rund 5,8 Millionen Euro.Wer anderen Sparsamkeit predige, müsse auch bei sich selbst den Rotstift ansetzen, forderte Holznagel und nahm das Parlament in die Pflicht: "Der Haushaltsausschuss kann jetzt zeigen, wie ernst es die Politik mit dem Sparen wirklich meint", sagte er gegenüber noz. Die Gesamtkosten, die sich aus der Addition von Einzelposten der Jahre 2025 und 2026 bis Mitte Oktober diese Jahres ergeben, umfassen neben funktionalen Einrichtungsgegenständen wie Möbel, Lampen und Teppiche auch Bilder, Skulpturen und Zierpflanzen.Am meisten gab das Auswärtige Amt seit Mai 2025 für Möbel, Lampen, Teppiche und Dekoration aus: 840.062 Euro, davon allein in diesem Jahr rund 256.000 Euro für Lampen, Teppiche und Vorhänge. Knapp dahinter folgt das Verteidigungsministerium mit rund 813.000 Euro seit Mai 2025. Und das Finanzministerium? Seit Mai 2025 hat Haus von Lars Klingbeil (SPD) mehr als eine halbe Million Euro für Möbel, Ausstattung und Deko ausgegeben. Mit Blick nur auf 2026 liegt das Ministerium hier bislang sogar vorn: 47.737 Euro für die Neuausstattung der Büros der Leitungsebene. Und mit Blick nur auf die Deko ist das Ministerium seit Mai 2025 Spitzenreiter: 45.077 Euro für Deko - mehr als ein Viertel aller Deko-Ausgaben der Bundesregierung.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6388048