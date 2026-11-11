88 der General Partner (GPs) geben an, dass Finanz- und Betriebsteams 11 bis 50 ihrer Zeit damit verbringen, die Ergebnisse der Verwaltungsmitarbeiter zu überprüfen, abzugleichen, neu zu berechnen oder neu zu erstellen.

70 der General Partner (GP) streben ausgelagerte oder strategisch gemeinsam genutzte Betriebsmodelle an, und 97 der Limited Partner (LP) gehen davon aus, dass die Auslagerung an spezialisierte Anbieter zunehmen wird.

74 der LPs halten IT-Systeme und Cybersicherheit im Rahmen der operativen Due Diligence für wichtig und 59 wünschen sich ein dokumentiertes Rahmenwerk für KI und Daten-Governance, das im Rahmen der Due Diligence vorgelegt wird.

Fast neun von zehn (88 %) der befragten General Partner (GPs) aus dem Bereich Private Equity geben an, dass ihre Finanz- und Betriebsteams zwischen 11 und 50 ihrer Zeit damit verbringen, die Ergebnisse der Verwaltungsgesellschaften zu überprüfen, abzugleichen, neu zu berechnen oder neu zu erstellen. Dies geht aus einer neuen Studie von CSC hervor, dem führenden Anbieter von Lösungen für Global Business Administration und Compliance¹.

CSC befragte mehr als 300 General Partner (GPs) und 200 Limited Partners (LPs) in Nordamerika, Europa, Großbritannien und im asiatisch-pazifischen Raum. Der Bericht Future Private Capital CFO 2026 untersucht, wie Fondsfinanzierung, Liquiditätsmanagement, Berichterstattung, Outsourcing, Cybersicherheit und KI-Governance die Rolle des Finanzvorstands im Bereich des Private Equity verändern.

Die Hälfte der General Partner gibt an, dass ihre Finanz- und Betriebsteams 11 bis 25 ihrer Zeit damit verbringen, die Ergebnisse der Verwaltungsmitarbeiter zu überprüfen, abzugleichen, neu zu berechnen oder neu zu erstellen, während 38 diesen Anteil auf 26 bis 50 schätzen. Da Unternehmen immer neue Anlageklassen, Strukturen, Rechtsräume, Liquiditätsinstrumente und Berichtspflichten hinzufügen, wird die Komplexität zunehmend durch manuelle Überprüfungen, parallele Aufzeichnungen und das Ausnahmemanagement bewältigt, anstatt aus dem Betriebsmodell entfernt zu werden.

"Private-Equity-Gesellschaften sind in immer mehr Strukturen, Systemen und bei immer mehr Anbietern tätig, und die Finanzteams übernehmen zunehmend die Arbeit, die erforderlich ist, um diese miteinander zu verknüpfen", sagt Marshall Saffer , Managing Director, Fund and Capital Markets Services, CSC "Wenn Teams viel Zeit damit verbringen, Informationen zu überprüfen und neu zu erstellen, bleibt ihnen keine Zeit für wertschöpfende Analysen und die Entscheidungsfindung. CFOs benötigen ein Betriebsmodell, das ihnen einen zuverlässigen Überblick über den gesamten Fonds verschafft."

Die Ergebnisse weisen zudem auf Hindernisse bei der Schaffung einer einheitlichen, vertrauenswürdigen Betriebsübersicht hin. Mehr als die Hälfte (55 %) der GPs nennt regulatorische Vorgaben oder Erwartungen des Vorstands hinsichtlich der Führung vollständiger interner Aufzeichnungen als Hindernis dafür, sich stärker auf Verwaltungssysteme und -daten als einzige verlässliche Informationsquelle zu stützen, während 55 die Aktualität der Daten als Hindernis anführen.

"Die Integration kann zu einer schwierigen Herausforderung werden," sagt Chris Patton , Regional Head of Funds, EMEA, CSC "In der Regel werden die Daten in verschiedenen Systemen verwaltet und den Kunden separat zur Verfügung gestellt. Die praktische Lösung besteht darin, die Daten in eine einzige 'Golden Source' zu übertragen, damit die Führungskräfte in einem übersichtlichen und einheitlichen Format auf die Informationen zugreifen und diese für ihre Berichterstattung nutzen können."

Gleichzeitig nimmt das Outsourcing zu. Sieben von zehn GPs streben entweder eine vorwiegend ausgelagerte Geschäftstätigkeit oder ein Co-Sourcing mit einem einzigen strategischen Anbieter an, während 97 der LPs davon ausgehen, dass das Outsourcing an spezialisierte Dienstleister in den nächsten drei Jahren zunehmen wird. Diese Entwicklung bedeutet nicht, dass die Aufsicht wegfällt, sondern verändert vielmehr die Anforderungen an eine wirksame Aufsicht und erhöht die Bedeutung klarer Datenstandards, Rechenschaftspflicht, Eskalationswege und Nachweise in einem stärker dezentralisierten Betriebsmodell.

Auch Cybersicherheit und KI-Governance sind Teil der operativen Due Diligence. Fast drei Viertel (74 %) der LPs stufen IT-Systeme und Cybersicherheit als wichtig für die operative Due Diligence ein. Dennoch bezeichnen nur 14 der GPs ihre Cyber- und operative Resilienz für kritische Fondsabläufe als sehr robust. Gleichzeitig wünschen sich 59 der LPs ein dokumentiertes Rahmenwerk für KI- und Daten-Governance, das im Rahmen der Due Diligence vorgelegt wird. Sie wünschen sich zudem Transparenz hinsichtlich Datenquellen und Datenherkunft, unabhängige Modellvalidierungen oder Prüfberichte sowie Nachweise für eine menschliche Überprüfung und Übersteuerung.

Chris fasst zusammen: "CFOs spielen eine immer zentralere Rolle dabei, diese verschiedenen Elemente zusammenzuführen. Die Chance besteht darin, die durch die Komplexität entstehenden manuellen und doppelten Arbeitsschritte zu reduzieren und gleichzeitig ein Betriebsmodell aufzubauen, das vernetzt und kontrollierbar ist und der genauen Prüfung durch Investoren standhält."

Häufig gestellte Fragen

Wie viel Zeit verbringen GPs damit, die Ergebnisse der Verwaltungsmitarbeiter zu überprüfen?

CSC's Studie Future Private Capital CFO 2026 ergab, dass 88 der GPs angeben, ihre Finanz- und Betriebsteams würden 11 bis 50 ihrer Zeit damit verbringen, die Ergebnisse der Verwaltungssysteme zu überprüfen, abzugleichen, neu zu berechnen oder neu zu erstellen.

CSC's Studie ergab, dass 88 der GPs angeben, ihre Finanz- und Betriebsteams würden 11 bis 50 ihrer Zeit damit verbringen, die Ergebnisse der Verwaltungssysteme zu überprüfen, abzugleichen, neu zu berechnen oder neu zu erstellen. Welche Betriebsmodelle streben GPs im Bereich Private Equity an?

CSC stellte fest, dass 70 der GPs vorrangig auf ausgelagerte Tätigkeiten oder das Co-Sourcing mit einem einzigen strategischen Anbieter setzen.

CSC stellte fest, dass 70 der GPs vorrangig auf ausgelagerte Tätigkeiten oder das Co-Sourcing mit einem einzigen strategischen Anbieter setzen. Welche Nachweise zur KI-Governance erwarten LPs?

CSC stellte fest, dass 59 der LPs ein dokumentiertes Rahmenwerk für KI und Daten-Governance wünschen, das im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung vorgelegt wird.

Laden Sie eine Kopie des CSC-Berichts Future Private Capital CFO 2026: How CFOs are becoming the architects of operational trustherunter.

CSC hat in Zusammenarbeit mit Pureprofile 300 leitende Fondsmanager von General Partnern (GPs) und Limited Partnern (LPs) befragt, die in Europa, Großbritannien, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig sind, um ihre Ziele und Herausforderungen für das Jahr 2026 und darüber hinaus zu erfassen.

Über CSC

CSC ist der führende Anbieter von Lösungen für die Fondsverwaltung und Compliance und bietet alternativen Fondsmanagern sowie Akteuren an den Kapitalmärkten branchenführendes Fachwissen und eine unübertroffene globale Reichweite. Auf der Grundlage fundierter institutioneller Erfahrung und eines maßgeschneiderten Ansatzes bietet CSC ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen Fondsverwaltung, Treuhand, Agenturdienstleistungen und Compliance, um eine breite Palette von Transaktionen auf privaten und öffentlichen Märkten, komplexe Fondsstrategien und skalierbare Geschäftsabläufe zu unterstützen.

Als vertrauenswürdiger Partner der Wahl für mehr als 75 der PEI 300 und 90 der Fortune 500 unterstützt CSC seine Kunden dabei, operative und transaktionsbezogene Komplexitäten in mehr als 140 Rechtsordnungen und verschiedenen Anlageklassen zu bewältigen. Mit umfassenden weltweiten Kompetenzen bieten unsere Expertenteams Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Seit 1899 in Privatbesitz und professionell geführt, verbinden wir globale Reichweite, lokale Expertise und innovative Lösungen, um unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen.

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