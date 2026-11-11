Wanlian Securities

GUANGZHOU, China, Nov. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor Kurzem wurde CanSemi Technology Inc. offiziell in den ChiNext-Markt der Shenzhen Stock Exchange aufgenommen. Damit erreichte eine fast zehnjährige Investitionsphase, in der Wanlian Securities das Unternehmen mit langfristig orientiertem Kapital begleitet hatte, ihren vorläufigen Höhepunkt. 2017 initiierte Wanlian Tianze Capital Investment Co., Ltd., eine Tochtergesellschaft von Wanlian Securities, die Auflegung des Yuxin-Fonds. Dieser entwickelte sich zum größten Anteilseigner von CanSemi und spielte eine entscheidende Rolle dabei, das Unternehmen für eine Ansiedlung in Guangzhou zu gewinnen. CanSemi nimmt gleich in mehrfacher Hinsicht eine Vorreiterrolle ein: Das Unternehmen ist das erste, das nach den dritten, speziell für den ChiNext-Markt eingeführten Zulassungskriterien an die Börse gegangen ist. Zugleich ist es der erste Waferhersteller, der auf dieser Grundlage börsennotiert wurde, sowie der erste Hersteller von 12-Zoll-Wafern in Südchina, der die Serienproduktion aufgenommen hat.

Der Erfolg von CanSemi, das als "Guangzhous erster Chip" gilt, ist auch das Ergebnis der fast zehnjährigen kontinuierlichen Unterstützung durch Wanlian Securities, das einzige Wertpapierhaus in Staatsbesitz. Während China die Entwicklung neuer, hochwertiger Produktivkräfte vorantreibt, setzen Finanzinstitute wie Wanlian Securities gezielt auf geduldiges, langfristig orientiertes Kapital. Damit unterstützen sie Unternehmen dabei, sämtliche Phasen des Innovationszyklus zu durchlaufen, und schaffen eine wichtige Verbindung zwischen Finanzwirtschaft und technologischer Innovation.

Als einziges kommunales Wertpapierhaus in Staatsbesitz in Guangzhou hatte Wanlian Securities bis Ende Juni dieses Jahres über seine Tochtergesellschaften Wanlian Tianze und Wanlian Guangsheng Beteiligungen an insgesamt 158 Unternehmen erworben. Das Gesamtinvestitionsvolumen belief sich auf mehr als 5,3 Milliarden RMB. Zum Portfolio gehörten vier globale "Einhörner" (Unicorns), elf börsennotierte Unternehmen sowie 42 nationale "Little Giant"-Unternehmen, die den SRDI-Kriterien (Specialized, Refined, Distinctive and Innovative - spezialisiert, fokussiert, differenziert und innovativ) entsprechen. Von den insgesamt 158 Beteiligungsprojekten entfielen 88 auf Unternehmen mit Sitz in Guangzhou. Damit leistete Wanlian Securities einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des modernen Industriesystems "12218" der Stadt Guangzhou sowie zur Modernisierung und Stärkung der Industriecluster in der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao.

CanSemi ist ein Paradebeispiel dafür, wie langfristig orientiertes Kapital gezielt eingesetzt werden kann. Von der Ansiedlung in Guangzhou im Jahr 2017 bis zum Börsengang im Oktober 2026 hat die langfristige Kapitalbereitstellung dazu beigetragen, in der Provinz Guangdong einen Durchbruch in der fortschrittlichen Waferfertigung zu erzielen und den Aufbau einer zuvor nicht vorhandenen Produktionskapazität zu ermöglichen. Im Januar dieses Jahres startete das Unternehmen zudem sein Phase-IV-Projekt mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 25,2 Milliarden RMB. Ziel ist der Aufbau einer Produktionslinie für Siliziumphotonik unter Einsatz international führender Fertigungstechnologien. Seit dem Börsengang von CanSemi haben auch vor- und nachgelagerte Unternehmen aus den Bereichen Chipdesign, Halbleiterausrüstung und Halbleitermaterialien ihre Expansion nach Guangzhou beschleunigt. Der Multiplikatoreffekt, der entsteht, wenn sich ein führendes Unternehmen ansiedelt, weitere Akteure der gesamten Wertschöpfungskette nachziehen und sich dadurch ein leistungsfähiges industrielles Ökosystem entwickelt, wird zunehmend sichtbar.

Eine vergleichbare langfristige Unterstützung erhalten auch Unternehmen, die in anderen strategisch wichtigen Bereichen der technologischen Wertschöpfungskette tätig sind. So begleitet Wanlian Securities ASENSING, ein auf Positionierungs- und Lageerfassungstechnologien spezialisiertes Unternehmen, bereits seit sechs Jahren. Im Januar 2026 reichte ASENSING seinen Antrag auf Börsenzulassung bei der Hongkonger Börse ein. Darüber hinaus beteiligte sich Wanlian Securities in den Jahren 2022, 2025 und 2026 wiederholt an Yunzhou Biosciences, einem Unternehmen im Bereich des Gentransfers, und unterstützte damit dessen Entwicklung zu Guangzhous erstem Biotechnologie-Einhorn mit globaler Bedeutung. Für das unternehmenseigene MiniVec-Plasmidsystem wurde bereits ein europäisches Patent erteilt.

Nach Ansicht von Wanlian Securities ist die Bereitstellung von Kapital lediglich der erste Schritt. Durch den gezielten Einsatz verschiedener Finanzierungsinstrumente, darunter Eigenkapitalbeteiligungen, Anleihefinanzierungen und Beratung bei Börsengängen, begleitet das Unternehmen Firmen über sämtliche Phasen ihres Lebenszyklus hinweg. Darüber hinaus hat Wanlian Securities ein Fondsportfolio mit drei Fonds aufgelegt, die jeweils ein Volumen von 10 Milliarden RMB aufweisen. Damit überwindet das Unternehmen Grenzen zwischen Regionen und Branchen und bringt Talente und Kapital zusammen. Auf diese Weise unterstützt Wanlian Securities nicht nur einzelne Unternehmen, sondern stärkt gezielt die Entwicklung ganzer industrieller Ökosysteme. In den vergangenen zwei Jahren hat Wanlian Securities zudem einen investitionsorientierten Ansatz verfolgt, um Unternehmen zur Ansiedlung in Guangzhou zu bewegen. Auf diese Weise unterstützte das Unternehmen hochwertige Projekte wie Lvju Technology und Lingdong Technology bei ihrer Ansiedlung in der Stadt. Allein im ersten Halbjahr 2026 beteiligte sich das Unternehmen an 21 weiteren Technologie- und Innovationsprojekten mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 377 Millionen RMB.

Der erfolgreiche Börsengang von CanSemi verdeutlicht, welche Ergebnisse Wanlian Securities mit seinem langfristigen Engagement und dem Einsatz langfristig orientierten Kapitals erzielt. Das Unternehmen ist überzeugt, dass die kontinuierliche Weiterentwicklung der institutionellen Rahmenbedingungen des chinesischen Kapitalmarkts und der wachsende Anteil langfristig orientierten Kapitals dazu beitragen werden, einen stärker regulierten, transparenteren, offeneren, dynamischeren und widerstandsfähigeren Kapitalmarkt zu schaffen. Dieser soll Hard-Tech-Unternehmen verlässlichere Exit-Möglichkeiten und ein stabileres Finanzierungsumfeld bieten. Damit treten Chinas Kapitalmärkte in eine neue Phase einer qualitativ hochwertigen Entwicklung ein und werden zunehmend zu einem wichtigen Motor für die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung des Landes.

Kontaktperson: Herr Lyu, Tel.: 86-10-63074558