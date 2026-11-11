Rohstoffe, Rüstung, Rendite. Diese Erfolgsformel hat Risse bekommen. Nach den jüngsten starken Kursrücksetzern stellt sich die entscheidende Frage, ob es sich nun um Kaufchancen oder Warnsignale handelt? Almonty setzt mit Wolfram auf einen strategischen Rohstoff mit steigender Nachfrage und hoher geopolitischer Bedeutung. Mit dem Hochlauf der südkoreanischen Mine Sangdong steht Almonty vor einem kräftigen Wachstumsschub. Das hohe Preisniveau, langfristige Abnahmeverträge und eine weitere Ausbaustufe stärken zudem die Absatzperspektive. Die Geschäfte beim Spezialisten Renk laufen auf vollen Touren. Rheinmetall muss nach einer erneuten Prognosesenkung Anlegern eine verlässlichere Perspektive bieten. Wo bieten sich jetzt die attraktivsten Chancen?
Enthaltene Werte: CA0203987072,DE0007030009,DE000RENK730Den vollständigen Artikel lesen ...
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