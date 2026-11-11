Bad Wimpfen (ots) -Im Mittelpunkt der diesjährigen Weihnachtskampagne steht Niko der Nussknacker. Als Symbolfigur der Kampagne bricht er aus seiner traditionellen Rolle aus und lädt dazu ein, die Magie des Genusses neu zu entdecken. Mit hoher Qualität, großer Vielfalt und gewohnt günstigen Preisen macht Lidl diese besonderen Genussmomente für alle zugänglich.Weihnachten ist die Zeit, in der Genuss eine besondere Bedeutung bekommt. Menschen nehmen sich Zeit für ihre Liebsten, schaffen unvergessliche Momente und stellen auch beim Essen besondere Ansprüche. Mit seiner internationalen Weihnachtskampagne zeigt Lidl, wie hohe Qualität, große Vielfalt und attraktive Preise besondere Weihnachtserlebnisse für alle möglich machen.Auf allen Kanälen begleitet Niko der Nussknacker als sympathisches Leitmotiv durch die Festzeit. Er steht für die Neugier und die Freude daran, traditionelle Pfade zu verlassen und Genuss in all seinen Facetten neu zu erleben - sei es am reich gedeckten Festtagstisch, bei kleinen kulinarischen Entdeckungen im Alltag oder beim gemeinsamen Feiern mit der Familie."Weihnachten ist die Zeit im Jahr, in der wir den Alltag hinter uns lassen und besondere Momente mit unseren Liebsten schaffen wollen. Mit unserer Kampagne rund um Niko den Nussknacker machen wir genau diese Magie erlebbar: Unser Anspruch ist es, allen Menschen ein schönes und genussvolles Fest zu ermöglichen - ganz unabhängig vom Budget. Als verlässlicher Partner an der Seite unserer Kunden liefern wir die passenden Zutaten für unbeschwerte Feiertage - von vertrauten Festtagstraditionen und süßen Klassikern bis hin zu modernen pflanzlichen Inspirationen. Bei Lidl in Deutschland beweisen wir, dass beste Qualität, große Vielfalt und günstige Preise perfekt zusammenpassen", sagt Alexander Lafery, Leitung Marketing der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.Genuss und Qualität zum günstigen Lidl-PreisMit seinem vielfältigen Weihnachtssortiment bietet Lidl alles für eine genussvolle Festzeit. Von hochwertigen Lebensmitteln - wie besonderen Fischspezialitäten von der Marke Deluxe Sansibar bis hin zu klassischem Weihnachtsgebäck von Favorina - finden Kunden zahlreiche Möglichkeiten, Weihnachten nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Dabei können sie sich auch in der festlichen Zeit auf das Lidl-Versprechen verlassen: hohe Qualität und besondere Genussmomente zum günstigen Preis.Die internationale Kampagne macht dieses Versprechen über zahlreiche Kanäle erlebbar. Neben dem emotionalen Weihnachtsfilm inszeniert Lidl die Entdeckungsreise rund um Genuss und Niko den Nussknacker über Online- und Social-Media-Kanäle, Out-of-Home- und Digital-Out-of-Home-Flächen, am Point of Sale sowie im Radio. Außerdem wird es wieder den Adventskalender in der Lidl Plus App mit 24 Überraschungen geben.Festlichen Genuss entdeckenGenuss hat viele Facetten. Deshalb zeigt Lidl im Rahmen der Weihnachtskampagne auch, wie sich festlicher Genuss und eine ausgewogene Ernährung miteinander verbinden lassen. Das vegetarische Weihnachtsmenü setzt auf Gemüse, Vollkornprodukte und pflanzliche Proteine und orientiert sich damit an den Prinzipien der Planetary Health Diet - für vollen Geschmack mit überwiegend pflanzlichen Zutaten, die im Vergleich zu einem konventionellen Fleischmenü meist deutlich weniger Wasser und Anbaufläche verbrauchen. Das Menü zeigt, dass Festtagsgenuss auch an Weihnachten ohne Verzicht möglich ist. Alle Rezepte und Inspirationen zum Nachkochen gibt es unter lidl.de/weihnachten.Genuss mit anderen teilenDie Magie des Genusses wird noch größer, wenn wir sie mit anderen teilen. Deshalb begleitet Lidl seine internationale Weihnachtskampagne auch in diesem Jahr mit nationalen Spendenaktionen. Damit unterstützt der Lebensmitteleinzelhändler gemeinnützige Organisationen und stärkt deren gesellschaftliches Engagement vor Ort.Bereits seit 2006 unterstützt Lidl in Deutschland die Kinderhilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder". Dieses langjährige Engagement setzt der Lebensmitteleinzelhändler auch in diesem Jahr fort, um sich gezielt für mehr Chancengerechtigkeit einzusetzen. Seit 2025 übernimmt der Lidl Family Club eine besondere Rolle: Darüber informiert Lidl seine Kunden - viele davon selbst junge Familien - regelmäßig über die Wichtigkeit der Kinderhilfe. Durch die Reichweite des Lidl Family Clubs verleiht der Lebensmitteleinzelhändler dem Anliegen der Kinderhilfsorganisation zusätzliche Sichtbarkeit und motiviert die Kunden, sich ebenfalls für Kinder in Not zu engagieren. Damit unterstreicht Lidl, dass gesellschaftliche Verantwortung ein fester Bestandteil seines Handelns ist, nicht nur zur Weihnachtszeit.Auch direkt in den Lidl-Regionen in Deutschland bringen die Lidl-Mitarbeiter Kinderaugen an Weihnachten zum Leuchten: Bei der Wunschbaumaktion werden die Wunschzettel von Kindern aus sozialen Einrichtungen an einen Weihnachtsbaum gehängt. Die Mitarbeiter können das Kärtchen eines Kindes wählen und dessen individuellen Weihnachtswunsch erfüllen.Die internationale Weihnachtskampagne ist am 7. November 2026 gestartet. Weitere Informationen zur Kampagne, zum Weihnachtsfilm und zum Weihnachtssortiment gibt es unter lidl.de/weihnachten.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6388060