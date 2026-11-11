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zukunftsbilanzen.de
11.11.2026 06:46 Uhr
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Krisen bei Autos und Wasserstoff! Riesenchance bei Gold! Warum Porsche AG und Nel ASA leiden und Desert Gold mit 630 % Potenzial lockt!

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Der norwegische Wasserstoffpionier Nel ASA notierte jüngst am Mehrjahrestief und der Sportwagenbauer Porsche AG musste tiefgreifende Sparmaßnahmen einleiten. Alles nur oder gerade weil die Unternehmen in Schieflage geraten sind. Gibt es hier die Chance auf einen Turnaround? Währenddessen könnte der kleine Goldentwickler Desert Gold, dank einer wahrscheinlich schon bald beginnenden Produktion im westafrikanischen Mali, für positive Schlagzeilen sorgen. Vom aktuellen Kurs bei 0,13 CAD bis zum ambitionierten GBC-Kursziel von 0,93 CAD beziehungsweise 0,59 EUR schlummert ein nahezu astronomisches Potenzial. Erfahren Sie in diesem nachfolgenden Artikel, welche Chancen und Risiken in diesen drei Werten stecken und wo sich für Privatanleger echte Einstiegsgelegenheiten verbergen.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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