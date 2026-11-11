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Dow Jones News
11.11.2026 07:27 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Technologie-Börsen im Plus - China im Hintertreffen

DJ MÄRKTE ASIEN/Technologie-Börsen im Plus - China im Hintertreffen

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Mittwoch im späten Handel ohne klare Tendenz. Während Halbleiterwerte in Südkorea, Taiwan und Japan zulegen, geraten Technologieaktien in China unter Druck. Starke Geschäftszahlen und ein angehobener Umsatzausblick von CoreWeave befeuern KI-Werte in Asien und lassen eine höher als erwartet ausgefallene US-Inflation etwas in den Hintergrund treten. Denn gerade die kapitalintensiven Technologieunternehmen dürften unter höheren Zinsen leiden. Allerdings gilt eine Leitzinserhöhung in den USA um 25 Basispunkte auch ohne die aktuellen Inflationsdaten an den Märkten ausgemachte Sache.

In Südkorea dreht der Kospi nach anfänglichen Abgaben ins Plus und gewinnt 2,3 Prozent. Halbleiterwerte führen die Gewinnerliste an: Die Schwergewichte SK Hynix und Samsung Electronics steigen um 5,3 bzw. 2,9 Prozent, LG Innotek rücken um 3,8 Prozent vor. Der ebenfalls technologielastige Taiex in Taiwan klettert um 2,9 Prozent. Der Halbleitertitel Taiwan Semiconductor Manufacturing gewinnt 4,2 Prozent.

Der japanische Leitindex Nikkei-225 legt um 1,3 Prozent auf 61.257 Punkte zu, im Technologiebereich ziehen TDK um 4 Prozent an - Kioxia um 5,8 Prozent. SoftBank Group gaben nach Ausweis eines überraschenden Quartalsverlust zunächst über 10 Prozent nach, liegen aber aktuell 0,1 Prozent im Plus. Der globale Technologieinvestor signalisierte, sein aggressives Streben nach Gewinnen aus der Künstlichen Intelligenz (KI) zu zügeln. Zuvor hatte das Unternehmen im jüngsten Quartal einen Verlust von 7,1 Milliarden US-Dollar verbucht. Dies war der erste Rutsch in die roten Zahlen seit fast zwei Jahren. Ein Großteil des Verlusts war auf Belastungen durch Ausrüstungen für die Stromerzeugung bei KI-Rechenzentrumsprojekten in den USA zurückzuführen.

In China fällt der HSI in Hongkong um 0,9 Prozent, im chinesischen Kernland der Shanghai-Composite um 0,1 Prozent. Waren die chinesischen Technologiewerte jüngst noch von Unterstützungsmaßnahmen Pekings gestützt wurden, geben sie nun belasten von den hohen Inflationsdaten in den USA und Zinserhöhungsspekulationen nach. Dazu gesellt sich Unsicherheit über die US-chinesische Technologiepolitik vor dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Gegenpart Xi Jinping am 18. und 19. November. NetEase büßen 1,3 Prozent ein, Meituan 3,2 Prozent. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    9.153,20  +0,3    +5,0      06:00 
Nikkei-225        61.257,14  +1,3    -       07:30 
Topix 500 (Tokio)     3.070,34  +0,9   +15,4      07:30 
Kospi (Seoul)       5.357,82  +2,3   +27,1      07:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.343,48  -0,9    -5,0      09:00 
Shanghai-Composite     3.659,99  -0,1    -7,8      08:00 
Straits-Times (Singapur)  5.306,93  +0,9   +14,2      10:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.114,32  -0,2   -40,9      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.593,65  -0,7    -5,1      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Di, 08:30 % YTD 
EUR/USD           1,1166  +0,0   1,1163     1,1236  -4,9 
EUR/JPY           177,26  +0,0   177,20     177,49  -3,7 
EUR/GBP           0,8361  -0,0   0,8362     0,8350  -4,1 
USD/JPY           158,74  +0,0   158,73     157,95  +1,3 
USD/KRW          1.334,20  -0,6  1.342,15    1.335,31  -7,4 
USD/CNY           6,6736  +0,1   6,6703     6,6693  -4,6 
USD/CNH           6,6720  -0,1   6,6763     6,6671  -4,4 
USD/HKD           7,8458  +0,0   7,8451     7,8437  +0,8 
AUD/USD           0,6878  +0,2   0,6865     0,6924  +3,1 
NZD/USD           0,5611  +0,2   0,5602     0,5640  -2,5 
BTC/USD          73.786,94  +0,0 73.772,30    74.748,99 -15,9 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           86,41  +0,4    0,37      86,04 
Brent/ICE           92,20  +0,8    0,71      91,49 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.055,00  +0,6   24,07    4.030,93 
Silber            52,74  +2,4    1,23      51,51 
Platin           1.570,35  +1,9   30,02    1.540,33 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cbr

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November 11, 2026 00:55 ET (05:55 GMT)

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