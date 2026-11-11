NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 100 auf 105 Euro aufgestockt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die neue Analystin Lucy Fitzgerald sieht den Spezialisten für Rüstungselektronik als "langfristigen Gewinner" in einer im Umbruch befindlichen Branche, wie sie am Dienstag nach dem Kapitalmarkttag schrieb. Die Taufkirchener hätten eines der attraktivsten Produktportfolios. Zudem habe der Kapitalmarkttag den Optimismus untermauert, dass das Unternehmen die nötigen Investitionen unternommen habe, um die erwartete Umsatzdynamik bis 2030 auch zu liefern. Auch für die Zeit danach ist Fitzgerald sehr zuversichtlich./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 22:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000HAG0005
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 22:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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