DJ Bilfinger legt bessere Zahlen vor als erwartet

DOW JONES--Bei Bilfinger hat sich die ausbleibende Belebung des Geschäfts im abgelaufenen Quartal in der Bilanz niedergeschlagen: Umsatz, Ergebnis und Marge gingen zurück, allerdings nicht ganz so deutlich wie vom Markt erwartet. Der Auftragseingang verbesserte sich zugleich signifikant - um ein Viertel auf 1,7 Milliarden Euro, wie der Industriedienstleister in Mannheim mitteilte. Ein Bestandskunde aus der Energie-Industrie habe einen Auftrag um mehr als 300 Millionen Euro erweitert, hieß es zur Begründung.

Das EBITA, die wesentliche operative Kennziffer von Bilfinger, sank im dritten Jahresviertel um 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 63 Millionen Euro. Bei einem Umsatz von 1,36 (Vorjahr: 1,38) Milliarden Euro ergab sich eine EBITA-Marge von 4,6 (Vorjahr: 5,8) Prozent. Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von 43 Millionen Euro - 21 Prozent weniger als im Vorjahr.

Analysten hatten im Schnitt mit 1,35 Milliarden Euro Umsatz, 4,5 Prozent EBITA-Marge und einem Konzernergebnis von 42 Millionen Euro gerechnet.

Bilfinger bekommt eine starke Zurückhaltung von Kunden zu spüren, die wegen der geopolitischen Unsicherheiten und des anhaltenden Nahostkonflikts verunsichert sind.

Konzernchef Thomas Schulz hatte Mitte September die Prognose deutlich zusammengestrichen, weil die ursprünglich erwartete Nachfrageerholung ausblieb. Jetzt wurde sie bestätigt.

Bilfinger plant nunmehr mit Umsätzen zwischen 5,3 und 5,7 Milliarden Euro sowie einer EBITA-Marge von 3,2 und 3,6 Prozent. Der Margenkorridor liegt damit um 260 Basispunkte unter der ursprünglichen Spanne. 140 Basispunkte Margenrückgang gehen dabei auf Einmalkosten eines aufgelegten Sparprogramms Agile, in dessen Rahmen bis zu 1.500 Stellen wegfallen könnten. Bilfinger will dadurch flexibler werden.

Der Free Cashflow wird zwischen 180 und 220 Millionen Euro erwartet. Nach neun Monaten steht der Wert bei 145 Millionen Euro.

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DJG/rio/cbr

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November 11, 2026 01:13 ET (06:13 GMT)

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