Le 10 novembre/November 2026The common shares of Vesalius Longevity Labs Inc. (VLAB), previously listed as Sweet Earth Holdings Corporation (SE), have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.Vesalius Longevity Labs Inc. is a longevity science and regenerative health platform focused on peptides, biologics, preventative healthcare and performance optimization. Vesalius operates a scalable business-to-doctor-to-consumer ecosystem designed to support healthcare providers, product fulfillment and advanced longevity therapeutics across global markets.________________________Les actions ordinaires de Vesalius Longevity Labs Inc. (VLAB), anciennement cotée sous le nom de Sweet Earth Holdings Corporation (SE), ont été approuvées pour être cotées à la CSE.Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.Vesalius Longevity Labs Inc. est une plateforme scientifique et de santé régénérative axée sur la longévité, spécialisée dans les peptides, les produits biologiques, la prévention santé et l'optimisation des performances. Vesalius gère un écosystème évolutif allant du médecin au consommateur, conçu pour soutenir les professionnels de santé, la fourniture de produits et les thérapies avancées de longévité sur les marchés mondiaux.Issuer/Émetteur: Vesalius Longevity Labs Inc.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): VLABNumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 107 019 422Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 22 199 985CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences de la vieCUSIP: 92490K 10 9ISIN: CA 92490K 10 9 3OLD CUSIP/ISIN: 87039X117/CA87039X1179Boardlot/Quotité: 500Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNTrading Date/Date de négociation: Le 12 NOV 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 octobre/OctoberTransfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust CompanyThe Exchange is accepting Market Maker applications for VLAB. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.