VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 11
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-10
|IE00BF541080
|464000.000
|63527706.83
|136.9132
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-10
|IE00BF540Z61
|754000.000
|55783969.48
|73.9840
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-10
|IE00BQQP9F84
|44650000.000
|4401366539.52
|98.5748
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-11-10
|IE00BDFBTQ78
|36925000.000
|2190935978.24
|59.3348
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-11-10
|IE00BYWQWR46
|9900000.000
|678345055.43
|68.5197
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-10
|IE00BQQP9G91
|12050000.000
|1193099360.81
|99.0124
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-11-10
|IE00BDS67326
|3456000.000
|238161494.18
|68.9125
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-10
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|408985082.87
|71.7518
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-10
|IE00BL0BMZ89
|4350000.000
|166181478.74
|38.2026
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-10
|IE00BMC38736
|88150000.000
|7924018106.91
|89.8924
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-11-10
|IE00BMDH1538
|12400000.000
|93275058.89
|7.5222
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-11-10
|IE00BMDKNW35
|45300000.000
|442774795.17
|9.7743
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-11-10
|IE0000H445G8
|470000.000
|7369136.77
|15.6790
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-11-10
|IE0002PG6CA6
|86750000.000
|893631141.05
|10.3012
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-11-10
|IE0005B8WVT6
|730000.000
|15829596.46
|21.6844
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-11-10
|IE000YU9K6K2
|21590000.000
|1571507277.37
|72.7887
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-11-10
|IE000B9PQW54
|890000.000
|24556825.41
|27.5919
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-11-10
|IE0001J5A2T9
|735000.000
|20990142.29
|28.5580
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-11-10
|IE0005TF96I9
|770000.000
|15862480.42
|20.6006
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-11-10
|IE000M7V94E1
|41920000.000
|1749080700.42
|41.7243
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-11-10
|IE000NXF88S1
|8820000.000
|259340897.85
|29.4037
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-11-10
|IE000YYE6WK5
|113650000.000
|6485152127.41
|57.0625
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-10
|IE000J6CHW80
|2774000.000
|67716668.03
|24.4112
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-10
|IE0007I99HX7
|1550000.000
|43936065.82
|28.3458
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-11-10
|IE000SBU19F7
|510000.000
|13987603.89
|27.4267
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-11-10
|IE0007Y8Y157
|30250000.000
|749796709.88
|24.7867
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-11-10
|IE000QYDXKV5
|1550000.000
|32652017.12
|21.0658
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-11-10
|IE000YYVSM16
|5450000.000
|83681818.95
|15.3545
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-11-10
|IE000GLK5WA7
|400000.000
|7552969.46
|18.8824
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-10
|IE000TS4B6Y3
|200000.000
|3581662.79
|17.9083
© 2026 PR Newswire