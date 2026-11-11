DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: Am US-Anleihemarkt wird wegen des Vetarans Day nicht gehandelt.

TAGESTHEMA

Die Aktionäre von Siemens Energy können sich über einen weiteren Aktienrückkauf freuen. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2029/30 will der DAX-Konzern Aktien im Wert von bis zu 9 Milliarden Euro zurückkaufen, zusätzlich zu dem laufenden Programm über bis zu 6 Milliarden Euro.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Siemens Energy wie geplant die Gewinnschwelle erreicht. Mit starken Steigerungen bei Gasturbinen und Netztechnik wurden die selbst gesteckten Konzernziele erfüllt oder sogar übertroffen. In den nächsten vier Jahren soll der Energietechnikkonzern nun auf Rendite getrimmt und das Wachstum verstetigt werden. Siemens Energy setzte sich dazu neue Mittelfristziele. Sie sehen für die Jahre bis 2030 jeweils ein durchschnittliches Wachstum von 12 bis 14 Prozent vor und für 2030 eine bereinigte Ergebnismarge von 20 bis 22 Prozent. Damit legt Konzernchef Christian Bruch die Latte sehr deutlich nach oben. Das abgelaufene Geschäftsjahr beendete der DAX-Konzern mit einer Marge von 12,4 Prozent - mehr als das Doppelte des Vorjahreswertes und 40 Basispunkte über dem oberen Ende der Zielspanne.

Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q25/26 ggVj 4Q25/26 ggVj 4Q24/25 Auftragseingang Konzern 14.818 +4% 15.474 +9% 14.214 -Gas Services 5.260 +10% 6.143 +29% 4.769 -Grid Technologies 5.651 -18% 5.965 -13% 6.880 -Transformation of Industry 1.705 +5% 1.625 -0,2% 1.629 -Siemens Gamesa 2.405 +114% 1.939 +73% 1.123 Umsatz Konzern 12.826 +23% 12.563 +20% 10.428 -Gas Services 4.172 +35% 3.776 +22% 3.094 -Grid Technologies 4.362 +39% 4.271 +36% 3.145 -Transformation of Industry 1.596 -1% 1.742 +8% 1.614 -Siemens Gamesa 2.939 +7% 2.896 +6% 2.744 Ergebnis bereinigt Konzern 1.540 +227% 1.472 +213% 471 -Gas Services 669 +167% 511 +104% 251 -Grid Technologies 876 +89% 878 +90% 463 -Transformation of Industry 164 -7% 208 +18% 177 -Siemens Gamesa 23 -- 72 -- -303 Ergebnis-Marge bereinigt 12,0 -- 11,7 -- 4,5 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.257 +648% 1.166 +594% 168 Ergebnis je Aktie 1,49 +684% 1,38 +626% 0,19

AUSBLICK UNTERNEHMEN

FREENET (18:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Geschäftsquartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25 Umsatz 772 +26% 9 615 EBITDA 126 -17% 4 152 EBITDA bereinigt 130 -6% 9 138 Ergebnis nach Steuern/Dritten 65 -18% 4 80 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,55 -19% 4 0,68 Freier Cashflow 66 -2% 7 67

Weitere Termine:

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)

07:30 DE/Vincorion SE, Ergebnis 3Q

07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q

08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 9 Monate

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1H

Im Lauf des Tages:

- BG/Shelly Group SE, Ergebnis 3Q (9:30 Analystenkonferenz)

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Oktober PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj 08:00 Inlandstourismus September

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 26.650,00 +0,7 E-Mini-Future S&P-500 7.591,75 +0,6 E-Mini-Future Nasdaq-100 28.254,25 +1,5 Topix (Tokio) 3.929,39 +0,9 Hang-Seng (Hongk.) 24.392,06 -0,7 Shanghai-Comp. 3.686,98 +0,6 Dienstag: INDEX Schluss +/- % DAX 26.347,45 +0,3 DAX-Future 26.489,00 +0,5 MDAX 31.034,35 -0,1 TecDAX 4.031,49 -0,4 SDAX 18.040,42 +0,3 Euro-Stoxx-50 6.327,87 +0,6 Stoxx-50 5.463,95 +0,3 XDAX 26.524,81 +0,7 Dow-Jones 52.231,89 -0,3 S&P-500 7.520,93 -0,4 Nasdaq Composite 25.065,87 -0,7

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Etwas erholt werden Europas Börsen am Mittwoch erwartet. Nach der Schreckreaktion auf die US-Inflation am Vortag dürfte wieder eine nüchterne Sektorrotation einkehren. So war bereits in den USA am Vorabend ein Trend zu eher konsumnahen Aktien mit Blick auf Black Friday und Weihnachten zu beobachten, hieß es. Bei Technologie-Aktien wurde indes sehr selektiv zugegriffen. Hier bremsen die hauseigenen Probleme bei Nvidia, die die Aktien um über 5 Prozent ins Minus schickten. Die Hauptsorge des Marktes ist allerdings die Inflation: Die US-Verbraucherpreise (CPI) sprangen am Vortag deutlich stärker als befürchtet an, was am Anleihemarkt die Renditen nach oben trieb. In Deutschland wird zunächst auf einige Quartalszahlen geblickt, so von Brenntag, Eon und RWE. Die Zahlen von Siemens Energy stehen besonders im Fokus; das Unternehmen gilt als Gewinner der KI-Investitionen in Infrastruktur.

Rückblick: Freundlich - Rückenwind kam weiter vom Ölpreis. Der gab erneut nach, wenngleich sich die Abgaben im Tagesverlauf verringerten. Zeitweise kostete das Barrel Brent weniger als 90 Dollar, was zuletzt Ende August der Fall war. Die Tageshochs bei den Aktienindizes konnten nicht gehalten werden, weil eine unerwartet hohe US-Inflation im Nachmittagshandel Zinserhöhungsspekulationen in den USA ausgelöst hatte. Das sorgte auch in Europa für anziehende Zinsen am Anleihemarkt und dämpfte die Stimmung für Aktien. Technologiewerte setzten ihre Erholung vom Kurseinbruch in der Vorwoche fort. Der Subindex gewann 0,5 Prozent. Manche Marktteilnehmer dürften inzwischen den Sieg der Demokraten bei der US-Zwischenwahl mit den mutmaßlich negativen Folgen für das KI-Geschäft entspannter sehen, hieß es. Infineon rechnet für das neue Geschäftsjahr mit deutlich höheren Umsätzen mit Stromversorgungslösungen für Rechenzentren und ist optimistisch, dass sich das zuletzt starke Wachstum im KI-Geschäft weiter fortsetzen wird. Der Aktienmarkt quittierte das mit einem Kursplus von 0,9 Prozent. Zwischenzeitlich hatten Infineon aber auch schon einiges deutlicher zugelegt. Aber auch andere Halbleiteraktien waren gesucht. BE Semiconductor legten um 2,6 Prozent zu, STMicro um 1,2 Prozent. Rüstungsaktien setzten ihre Erholung ebenfalls fort. Neben den KI-Werten waren sie in der Vorwoche als Hauptverlierer des Wahlsiegs der Demokraten in den USA gesehen worden. Nach dem Plus des Branchenindex von über 4 Prozent am Montag legte dieser um weitere 1,2 Prozent zu und war damit der Tagessieger. Vodafone zeigten sich mit einem Minus von 1,0 Prozent, nachdem der Telekomkonzern die Prognose für das Gesamtjahr angehoben hatte. Vodafone sprach aber auch von Schwächen in der deutschen Sparte.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Tagessieger im DAX war die Henkel-Aktie. Sie machte nach der Vorlage finaler Quartalszahlen, die ein starkes Wachstum zeigten, einen Satz um 4,4 Prozent. Trotz steigend erwarteter Materialkosten bestätigte der Persilhersteller zugleich seine Jahresziele mit einer Umsatzrendite von rund 15 Prozent. Siemens Energy kamen nach der sehr starken Erholung am Vortag deutlich um 3,4 Prozent zurück, einen Tag vor Veröffentlichung von Quartalszahlen. Belastet haben könnte hier, dass der japanische Technologieinvestor Softbank Group über hohe Abschreibungen auf Vorauszahlungen für Ausrüstung zur Stromversorgung von US-Rechenzentrumsprojekten berichtet hatte. Dies könnte Zweifel an der Dynamik des Ausbaus der KI-Infrastruktur geweckt haben. Siemens Energy profitiert in den USA erheblich von diesem Ausbau, insbesondere durch die Nachfrage nach Gasturbinen und Netzausrüstung. Elmos Semiconductor fielen nach Vorlage von Geschäftszahlen um 6,3 Prozent zurück. Das Unternehmen erzielte zwar zweistellige Zuwächse bei Umsatz und operativem Ergebnis, die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Elmos aber lediglich. Der Düngemittelhersteller K+S verdiente vornehmlich wegen höherer Logistik- und Energiekosten weniger und erhöhte den Mittelpunkt seiner Jahresgewinnprognose leicht. Höhere Preise sowie deutlich höhere Absatzmengen bei Auftausalzen trieben zwar den Umsatz an, konnten negative Kosteneffekte im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt aber nicht auffangen. Für die Aktie ging es um 4,5 Prozent nach unten.

XETRA-NACHBÖRSE

Siemens Energy wurden nachbörslich 1,7 Prozent höher getaxt, nachdem das Unternehmen zusätzliche Aktienrückkäufe angekündigt hatte.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Für ein Ende der jüngsten Erholungsbewegung sorgte eine im Oktober etwas höher als erwartet ausgefallen US-Inflation. Am Anleihemarkt zogen darauf die Renditen stark an. Für Rückenwind sorgten zwar weiter sinkende Ölpreise. Er flaute aber im Handelsverlauf ab. Gleichwohl machten die Aktienkurse im späten Handel einen Teil ihrer Verluste wett. Bei Technologieaktien neigten Teilnehmer zu Gewinnmitnahmen, denn nach dem Kurseinbruch in der Vorwoche hatten viele Aktien einen Großteil am Freitag und am Montag schon wieder aufgeholt. Der Markt versucht weiter einzuschätzen, ob die Demokraten tatsächlich große Rechenzentrumsprojekte und damit die KI-Entwicklung bremsen könnten. Diese Spekulation hatte in der Vorwoche eine Verkaufswelle bei KI-Aktien losgetreten. Bei den Halbleiteraktien drehten AMD ins Plus und schlossen 1,3 Prozent höher. Intel fielen um 2,1 und Micron um 1,1 Prozent. Nachdem Nvidia nach der Ankündigung einer unabhängigen Untersuchung gegen CEO Jensen Huang am Montag um mehr als 4 Prozent nachgegeben hatten, ging es um weitere 5,5 Prozent nach unten. Huang gestand eine romantische Beziehung mit einer Geschäftsfrau ein, die angeblich eine Spionin für China war. Das schürte Spekulationen über eine Ablösung des charismatischen Firmenchefs. Die Aktie von GE Vernova, das Unternehmen gilt als Profiteur der Errichtung von Rechenzentren, knickte um 3,9 Prozent ein. Die japanische Softbank Group rutschte in ihren ersten Quartalsverlust seit fast zwei Jahren, wobei das Ergebnis unter anderem durch Verluste in Höhe von 3,7 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit Ausrüstungen für US-Rechenzentrumsprojekte belastet wurde.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- 2 Jahre 4,73 +0,18 10 Jahre 4,98 +0,12

Die Renditen machten einen großen Satz nach oben in Reaktion auf eine höher als erwartet ausgefallene Inflation im Oktober. Am Zinsterminmarkt hatte die Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte höhere Zinsen im Dezember bereits vor den Inflationsdaten bei 99 Prozent gelegen. Zuletzt lag sie zwar bei nur noch 89 Prozent, dafür wird nun aber eine Wahrscheinlichkeit von gut 11 Prozent dafür gesehen, dass im Dezember auch eine Erhöhung um 50 Basispunkte kommen könnte. Ins Bild passte, dass Notenbankgouverneur Christopher Waller kurz vor den Inflationsdaten empfohlen hatte, für Dezember eine große Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt in Betracht zu ziehen, wenn die Kerninflation wie in den vergangenen beiden Monaten um rund 0,3 Prozent oder mehr im Monatsvergleich steigen sollte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:25 EUR/USD 1,1153 -0,1 -0,0010 1,1163 1,1150 EUR/JPY 177,17 -0,0 -0,0300 177,2000 177,0400 EUR/CHF 0,922 +0,1 0,0008 0,9212 0,9214 EUR/GBP 0,8364 +0,0 0,0002 0,8362 0,8367 USD/JPY 158,84 +0,1 0,1100 158,7300 158,7800 GBP/USD 1,3333 -0,1 -0,0008 1,3341 1,3326 USD/CNY 6,6753 +0,1 0,0050 6,6703 6,6703 USD/CNH 6,6742 -0,0 -0,0021 6,6763 6,6783 AUS/USD 0,6873 +0,1 0,0008 0,6865 0,6850 Bitcoin/USD 73.796,30 +0,0 24,00 73.772,30 72.930,67

Der Dollar zog mit der Aussicht auf höhere Zinsen kräftig an und machte fast alle Einbußen vom Vortag wieder wett. Der Euro kam aufrund 1,1160 Dollar zurück.

ROHSTOFFE

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.055,31 +0,6 24,38 4.030,93 Silber 52,97 +2,8 1,46 51,51 Platin 1.568,80 +1,8 28,47 1.540,33

Der Goldpreis fiel um 2,6 Prozent auf 4.031 Dollar je Feinunze. Er litt unter dem festeren Dollar, vor allem aber der Aussicht auf höhere Zinsen, was das zinslose Edelmetall als Anlage weniger attraktiv macht.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 86,64 +0,7 0,60 86,04 Brent/ICE 92,52 +1,1 1,03 91,49

Die Ölpreise fielen weiter. Allerdings kostete Brent-Öl nach einem Tagestief unter 90 Dollar zuletzt wieder 91,49 Dollar, 1,2 Prozent weniger als am Vortag. Hintergrund waren andauernde diplomatische Verhandlungen und Aussagen von US-Präsident Donald Trump, den Krieg mit dem Iran beenden zu wollen. Zwar haben sich die Öllieferungen durch die Straße von Hormus erheblich erholt, die vollständige Wiederherstellung des normalen Schiffsverkehrs lässt aber auf sich warten.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

BRENNTAG

hat im dritten Quartal 2026 Umsatz und Ergebnis trotz höherer Beschaffungs - und Logistikkosten gesteigert und seine Jahresprognose bekräftigt.

Die Zahlen im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis ja Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25 Umsatz 4.263 +15% 4.001 +8% 3.718 Rohertrag 1.064 +12% 1.023 +8% 947 Operatives EBITDA 385 +17% 389 +18% 330 Operatives EBITA 289 +18,9% 290 +19,3% 243 Ergebnis nach Steuern/Dritten 129 +14% 136 +21% 113 Ergebnis je Aktie 0,89 +14% 0,94 +21% 0,78

EON

hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres unter dem Strich den Gewinn leicht gesteigert. Den Ausblick auf das laufende Jahr sowie die Mittelfristziele bis 2030 bestätigte der Essener Energiekonzern.

Die Zahlen im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 9MON 9M26 ggVj 9M26 ggVj 9M25 EBITDA bereinigt 7.108 +0,3% 7.107 +0,3% 7.089 Konzernueberschuss bereinigt 2.201 +4% 2.191 +3% 2.117 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,84 +4% 0,84 +4% 0,81

MERCK KGAA

kann sein Medikament Pimjetmi (Pimicotinib) künftig auch in den USA vermarkten nach der Zulassung durch die Arzneimittelbehörde FDA. Bei dem Medikament handelt es sich um eine systemische Therapie für erwachsene Patienten mit symptomatischem tenosynovialem Riesenzelltumor (TGCT), bei denen eine operative Entfernung des Tumors zu einer Verschlechterung der funktionellen Einschränkung oder zu schwerer Morbidität führen kann.

RWE

hat in den ersten neun Monaten von deutlichen Verbesserungen in allen Konzerngeschäftsfeldern profitiert. Auch die vollzogene Anteilserhöhung am Hochvoltnetzbetreiber Amprion trug dazu bei, dass der Essener Versorger mehr verdiente als im Vorjahr. Die Markterwartungen an das Ergebnis wurden dabei übertroffen.

Die Zahlen im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG 9MON 9M26 ggVj 9M26 ggVj 9M25 EBITDA bereinigt 4.575 +35% 4.429 +30% 3.398 EBIT bereinigt 2.769 +49% 2.606 +40% 1.863 Ergebnis nach Steuern/Dritten ber 1.846 +43% 1.709 +32% 1.293 Ergebnis je Aktie bereinigt 2,52 +42% -- -- 1,77

SYMRISE

bekommt im nächsten Frühjahr einen neuen Finanzvorstand. Martin Huber wurde zum Finanzvorstand ab dem 1. April 2027 bestellt. Er folgt auf Olaf Klinger, der seinen Posten nach dann elf Jahren niederlegen wird. Zudem wurde der Vertrag von Vorstandsmitglied Walter Ribeiro, der für den Bereich Taste, Nutrition ndig ist, um weitere vier Jahre bis September 2031 verlängert. Der designierte Finanzvorstand Huber hat laut Symrise über 20 Jahre internationale Führungs- und Finanzerfahrung bei Nestlé, Nespresso und zuletzt Aryzta.

BILFINGER

Die ausbleibende Belebung des Geschäfts hat sich im abgelaufenen Quartal in der Bilanz niedergeschlagen: Umsatz, Ergebnis und Marge gingen zurück, allerdings nicht ganz so deutlich wie vom Markt erwartet. Der Auftragseingang verbesserte sich zugleich signifikant - um ein Viertel auf 1,7 Milliarden Euro. Ein Bestandskunde aus der Energie-Industrie habe einen Auftrag um mehr als 300 Millionen Euro erweitert, hieß es zur Begründung.

Die Zahlen im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25 Umsatz 1.364 -1% 1.347 -3% 1.384 EBITA 63 -22% 60 -26% 81 EBITA-Marge 4,6 -- 4,5 -- 5,8 Konzernergebnis 43 -22% 42 -24% 55 Ergebnis je Aktie 1,16 -21% 1,13 -23% 1,47 Free Cashflow 76 +7% -- -- 71

SHELLY GROUP

hat in den ersten neun Monaten den Umsatz um knapp 30 Prozent auf 113 Millionen Euro gesteigert; im dritten Quartal legten die Erlöse um 35 Prozent auf 44,5 Millionen Euro zu. Das EBIT stieg in den neun Monaten um gut ein Viertel auf 27,5 Millionen Euro, während die EBIT-Marge wegen höherer Vertriebs- und Marketingaufwendungen auf 24,3 (Vorjahr: 25,2) Prozent sank. Der Nettogewinn stieg um 28,5 Prozent auf 23,8 Millionen Euro. Der Smart-Home-Spezialist, der vor der Übernahme durch Schneider Electric steht, bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

IPO / ALIBABA / T-HEAD

Die Alibaba Group bereitet die Notierung ihrer Chip-Sparte in Hongkong vor. Dies stellt einen entscheidenden Moment im Rahmen ihrer milliardenschweren Vorstöße in den Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) dar. In dem Börsengang, der noch der Genehmigung der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörden bedarf, könnte T-Head Schätzungen von Nomura zufolge mit 85 Milliarden US-Dollar bewertet werden.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

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November 11, 2026 01:36 ET (06:36 GMT)

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