Bei der SAP-Aktie sorgt eine spektakuläre Analystenentscheidung für Aufsehen. Die US-Investmentbank JPMorgan hat ihr Kursziel von 175 auf 275 € angehoben und die Aktie gleichzeitig von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Gegenüber dem jüngsten Xetra-Schlusskurs von 209,95 € entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund +31%. Dabei hatte JPMorgan den Softwarekonzern erst vor wenigen Wochen noch deutlich skeptischer bewertet. Was steckt hinter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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