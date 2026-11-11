Die Hims-&-Hers-Aktie erlebt einen heftigen Ausverkauf. Nach enttäuschenden Quartalszahlen verlor das Papier am Dienstag weitere -16,6% auf 19,13 US$ und damit innerhalb von zwei Handelstagen rund -26%. Dabei steigerte der Telemedizin-Anbieter seinen Umsatz um beeindruckende +49%. Allerdings schrieb das Unternehmen wieder Verluste und senkte seine Gewinnprognose. Während JPMorgan inzwischen nur noch 24 US$ erwartet, sieht Canaccord Genuity sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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