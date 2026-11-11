Die Hypoport-Aktie ist gestern um +13,16% auf 94,60 € gestiegen. Gleichzeitig liefern RSI und MACD erstmals seit längerer Zeit bullische Signale. Dennoch bleibt die übergeordnete Schulter-Kopf-Schulter-Formation aktiv und das rechnerische Abwärtsziel wurde bislang nicht erreicht. Steht eine nachhaltige Trendwende bevor oder handelt es sich nur um eine Zwischenerholung? Chartanalyse zu Hypoport Der Kurs der Hypoport-Aktie befindet sich seit dem Hoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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