Droht GE Vernova durch SoftBank eine Stornierungswelle bei Gasturbinen? Anleger reagieren nervös. Doch die Anlagen sind bis 2032 ausverkauft. Warum der Rücksetzer eine Kaufchance sein könnte. Die Aktie von GE Vernova gerät erneut unter Druck. Auslöser ist eine Änderung der Beschaffungsstrategie von SoftBank, die Sorgen vor möglichen Stornierungen von Gasturbinenbestellungen für US-KI-Rechenzentren schürt. Doch der enorme Nachfrageüberhang könnte GE ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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