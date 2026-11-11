DJ Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Oktober auf 2,8 Prozent

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Oktober deutlich abgenommen, was vor allem am so genannten Tankrabatt lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 2,8 (Vormonat: 3,3) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 30. Oktober.

Gegenüber dem Vormonat sank der HVPI um 0,1 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

In der nationalen Berechnung sank die jährliche Inflationsrate auf 2,8 (Vormonat: 3,3) Prozent. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Preise um 0,2 Prozent. Die Zahlen entsprachen der ersten Veröffentlichung und den Prognosen von Volkswirten.

"Die Inflationsrate lag im Oktober wieder knapp unter 3 Prozent", sagte Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes. "Hauptverantwortlich für die weiterhin hohe Inflationsrate blieb die Entwicklung der Energiepreise, auch wenn der seit Anfang Oktober wieder eingeführte Tankrabatt die Teuerung etwas gedämpft haben dürfte."

Die Inflationsrate ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, lag im Oktober bei 2,1 Prozent (Juli bis September jeweils 2,4 Prozent) und damit weiterhin unter der Gesamtteuerung.

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November 11, 2026 02:08 ET (07:08 GMT)

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