DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES erzielt eine Umsatzsteigerung und ein positives EBIT nach den ersten neun Monaten 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES erzielt eine Umsatzsteigerung und ein positives EBIT nach den ersten neun Monaten 2026

Kahl am Main (pta000/11.11.2026/08:15 UTC+1)

Pressemeldung

SINGULUS TECHNOLOGIES erzielt eine Umsatzsteigerung und ein positives EBIT nach den ersten neun Monaten 2026

• Großauftrag von SpaceX für Fertigungsanlagen von HJT-Solarzellen • Umsatz steigt auf 60,4 Mio. EUR (Vorjahr: 44,3 Mio. EUR) • EBIT verbessert sich auf 1,2 Mio. EUR (Vorjahr: -2,5 Mio. EUR) • Auftragseingang verdoppelt sich auf 60,3 Mio. EUR (Vorjahr: 30,9 Mio. EUR) • Bruttomarge erreichte 35,4 % (Vorjahr: 32,5 %) • Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Kahl am Main, den 11. November 2026

Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 ihren Umsatz gesteigert und ein positives operatives Ergebnis erzielt. Der Umsatz erhöhte sich um rund 36 % auf 60,4 Mio. EUR (Vorjahr: 44,3 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich auf 1,2 Mio. EUR nach -2,5 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Die Bruttomarge stieg von 32,5 % auf 35,4 %.

Im dritten Quartal 2026 erreichte der Umsatz 15,1 Mio. EUR (Vorjahr: 13,0 Mio. EUR). Das EBIT lag bei -1,4 Mio. EUR (Vorjahr: -1,2 Mio. EUR). Die frei verfügbare Liquidität belief sich zum 30. September 2026 auf 11,7 Mio. EUR gegenüber 5,1 Mio. EUR zum Jahresende 2025.

Die Mitarbeiterzahl im SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern ist zum 30. September 2026 leicht auf 325 Mitarbeiter gestiegen (31. Dezember 2025: 290 Mitarbeiter). Grund hierfür ist im Wesentlichen die Übernahme der Geschäftsaktivitäten der vormaligen MASS GmbH, Anröchte, im 2. Quartal des Berichtsjahres.

Großauftrag von SpaceX für Fertigungsanlagen von Heterojunction-Solarzellen

SINGULUS TECHNOLOGIES hat am 10. November 2026 einen Liefervertrag mit der Space Exploration Technologies Corporation ("SpaceX") aus Texas, USA, über die Lieferung einer schlüsselfertigen Produktionslinie zur Herstellung von Heterojunction-Solarzellen unterzeichnet. Dieser Liefervertrag ist Teil einer strategischen Partnerschaft mit SpaceX, im Rahmen derer SINGULUS die Lieferung weiterer Produktionslinien plant. Das Auftragsvolumen für die erste Produktionslinie im Rahmen der umfassenderen Liefervereinbarung beläuft sich auf über 60 Millionen Euro.

Im Rahmen der Partnerschaft wird SINGULUS TECHNOLOGIES Hochleistungs-Solarzellen und Produktionsanlagen auf Basis bewährter, im großen Maßstab eingesetzter Technologien entwickeln. Die erste Produktionslinie wird in der ersten Jahreshälfte 2027 ausgeliefert, und die Produktion wird auf mehr als 100 GW an Produktionsanlagen skaliert, während SpaceX die Satellitenfertigung in Bastrop, Texas, vorantreibt.

Auftragseingang und Auftragsbestand

Der Auftragseingang verdoppelte sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 60,3 Mio. EUR (Vorjahr: 30,9 Mio. EUR). Allein im dritten Quartal wurden neue Aufträge in Höhe von 22,4 Mio. EUR gewonnen.

Im Zusammenhang mit der Rückführung von Projektanzahlungen und der Beendigung bestehender Lieferverpflichtungen gegenüber der Triumph Science and Technology Group Co., Ltd. ("Triumph"), China, wurden Aufträge im Volumen von 15,3 Mio. EUR ausgebucht. Der Auftragsbestand lag zum 30. September 2026 nach diesen Bereinigungen bei 47,1 Mio. EUR.

Prognose für 2026 bestätigt SINGULUS TECHNOLOGIES erwartet für das Gesamtjahr 2026 weiterhin einen Umsatz von rund 83 Mio. EUR und ein positives EBIT im unteren einstelligen Millionenbereich. Wesentliche Beiträge zum Umsatz und zum Ergebnis sollen aus dem Segment Solar stammen.

Mit der operativen Entwicklung, der langfristigen Finanzierung und der Erschließung zusätzlicher technologischer Anwendungsfelder sieht sich das Unternehmen für die weitere Entwicklung gut aufgestellt.

Refinanzierung und Neuordnung der Geschäftsbeziehungen mit Triumph

Nach dem Ende des Berichtszeitraums, am 21. Oktober 2026, hat SINGULUS TECHNOLOGIES ein nachrangig besichertes Darlehen über rund 22,75 Mio. EUR aufgenommen. Die Mittel dienten der vollständigen Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber Triumph und verbundenen Unternehmen. Damit entfielen auch die Lieferverpflichtungen aus erhaltenen Projektanzahlungen. Bei laufenden Projekten, im Servicegeschäft und bei ausgewählten gemeinsamen Vorhaben arbeiten beide Unternehmen weiterhin zusammen.

Im Zusammenhang mit der Neuordnung der Geschäftsbeziehungen hat Triumph einen Vertrag über die Veräußerung seines Aktienpakets von rund 16,75 % an die A1681X GmbH & Co. KG, München, unterzeichnet. Hauptgesellschafter der A1681X ist Roland Lacher, Mitgründer und ehemaliger langjähriger Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzender von SINGULUS TECHNOLOGIES.

Veränderung im Vorstand Der Aufsichtsrat und Markus Ehret haben im besten Einvernehmen beschlossen, dessen Bestellung zum Vorstand und seinen Dienstvertrag zum 31. Dezember 2026 zu beenden. Markus Ehret hat SINGULUS TECHNOLOGIES über 16 Jahre im Vorstand begleitet und die Entwicklung von einem Hersteller von Produktionsanlagen für optische Speichermedien zu einem Technologieunternehmen in den Bereichen Solar, Halbleiter und Life Science mitgeprägt.

Nach der Refinanzierung durch den Technologiepartner SpaceX und der Neuordnung der Geschäftsbeziehungen mit Triumph sehen der Aufsichtsrat und Markus Ehret einen geeigneten Zeitpunkt für den Wechsel. Markus Ehret möchte sich neuen unternehmerischen Aufgaben widmen und wird die Übergabe an einen Nachfolger unterstützen.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Synergien in Beschichtungstechnik und Nasschemie SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/ Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung.

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl/Main WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher Tel.: +49 (0) 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

www.singulus.de

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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794381300274 ]

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November 11, 2026 02:15 ET (07:15 GMT)