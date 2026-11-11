EQS-News: Delivery Hero SE
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Delivery Hero SE: Mitteilung an die Anleihegläubiger der EUR 875.000.000 Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2027 (ISIN DE000A254Y92 - Common Code 210751831 - Wertpapierkennnummer A254Y9)
Berlin, 11. November 2026 - Soweit die verwendeten großgeschriebenen Begriffe nicht anders in dieser Mitteilung definiert sind, haben sie die gleiche Bedeutung wie in den Bedingungen der Schuldverschreibungen (die "Emissionsbedingungen").
Die Emittentin macht hiermit gemäß § 11(b)(ii)(D) der Emissionsbedingungen bekannt, dass ein Annahmeereignis im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Uber International Technologies II Corporation zum Erwerb sämtlicher Aktien der Emittentin eingetreten ist. Der Wandlungspreis der Schuldverschreibungen wird aufgrund des Eintritts des Annahmeereignisses gemäß § 11(c) der Emissionsbedingungen mit Wirkung zum 10. November 2026 von EUR 98,00 auf EUR 96,8785 angepasst. Der Annahmestichtag ist der 5. November 2026.
Wichtiger Hinweis
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Delivery Hero SE und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Delivery Hero SE und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Delivery Hero SE oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können.
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11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Str. 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
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|Fax:
|+49 (0)30 5444 59 024
|E-Mail:
|ir@deliveryhero.com
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|ISIN:
|DE000A2E4K43
|WKN:
|A2E4K4
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX, Wiener Börse
|LEI Code:
|529900C3EX1FZGE48X78
|EQS News ID:
|2432064
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2432064 11.11.2026 CET/CEST