Berlin (ots) -Wie Hauseigentümer*innen mit wenig Einkommen bei der Anschaffung einer Wärmepumpe unterstützt werden können, zeigt eine aktuelle Studie des Öko-Instituts und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Zwar federt die bestehende Bundesförderung die Investitionskosten bereits erheblich ab. Doch Beratung, Förderantrag, Finanzierung und Installation selbst zu organisieren, bleibt für viele eine große Hürde. Die Studie schlägt deshalb einen Förderwettbewerb für Komplettangebote nach französischem Vorbild vor: Ein Anbieter übernimmt den gesamten Prozess und entlastet die betroffenen Privathaushalte."Das französische Modell kommt genau zur richtigen Zeit: Eine angepasste Übernahme für Deutschland würde exakt jene Lücken schließen, die bislang oft behindern, dass Eigenheimbesitzer*innen mit wenig Einkommen den klimafreundlichen Heizungstausch bewältigen", so Uwe Witt, Klimaschutzexperte der Rosa-Luxemburg-Stiftung.Ein zentraler AnsprechpartnerStadtwerke, Energiedienstleister oder spezialisierte Wärmepumpenanbieter sollen dafür alle notwendigen Leistungen bündeln: von der Beratung und Beantragung der Förderung über eine günstige Ratenfinanzierung und Installation bis zu Wartung, Effizienzgarantie und Stromlieferung.Ziel ist, dass die monatliche Gesamtbelastung für Ratenkauf und Strombezug unter den aktuellen Kosten für das Heizen mit Gas oder Öl liegt. Damit wird sichergestellt, dass vulnerable Haushalte im Eigenheim auf jeden Fall vom Wechsel zur Wärmepumpe profitieren.Geringere Heizkosten von Anfang anDamit die Anbieter ein solches Angebot entwickeln können, brauchen sie zusätzliche Förderung. Die Studie schlägt vor, dass deren Höhe in einem Förderwettbewerb ermittelt wird. Ein Rechenbeispiel in der Studie zeigt, dass wenig fehlt: Denn bereits jetzt ist die Wärmepumpe über 15 Jahre günstiger als das Heizen mit Gas."Wärmepumpen rechnen sich und sind technisch ausgereift. Jetzt geht es darum, dass Haushalte mit geringem Einkommen ein günstiges und unkompliziertes Angebot zum Wechsel bekommen und ihnen der Organisationsaufwand abgenommen wird. Genau das ist die Idee des französischen Programms, das wir nach Deutschland importieren sollten", sagt Malte Bei der Wieden, Experte für die Wärmewende am Öko-Institut.Studie "Bonjour Wärmepumpe: Integrierte Angebote für vulnerable Haushalte im Eigenheim nach französischem Vorbild" von Öko-Institut und Rosa-Luxemburg-Stiftung (https://www.oeko.de/publikation/bonjour-waermepumpe-integrierte-angebote-fuer-vulnerable-haushalte-im-eigenheim-nach-franzoesischem-vorbild/)Diese Studie entstand im Öko-Institut e.V.Ansprechpartner am Öko-InstitutMalte Bei der WiedenWissenschaftlicher Mitarbeiter im InstitutsbereichEnergie & KlimaschutzÖko-Institut e.V., Büro FreiburgTelefon: +49 761 45295-247E-Mail: m.beiderwieden@oeko.deAnsprechpartner bei der Rosa-Luxemburg-StiftungUwe WittReferent Klimaschutz und StrukturwandelRosa-Luxemburg-StiftungTelefon: +49 30 44310-135E-Mail: uwe.witt@rosalux.orgPressekontakt:Jannine Elaine HamiltonMobil +49-173-6096103jannine.hamilton@rosalux.orgOriginal-Content von: Rosa-Luxemburg-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128021/6388110