WIESBADEN (ots) -Gästeübernachtungen, September 202648,9 Millionen+0,8 % zum VorjahresmonatIm September 2026 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 48,9 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 0,8 % mehr als im September 2025.Zunahme bei Übernachtungen von Gästen aus dem AuslandDie Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland blieb im September 2026 gegenüber September 2025 gleich bei 40,8 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg dagegen um 4,8 % auf 8,1 Millionen.Januar bis September 2026: Neuer Rekordwert für diesen ZeitraumIm Zeitraum Januar bis September 2026 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 389,8 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 0,6 % über dem bisherigen Rekordwert von 387,6 Millionen Übernachtungen aus dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2025 um 0,4 % auf 324,7 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 1,5 % auf 65,0 Millionen.Methodische Hinweise:Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende November 2026 im Statistischen Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:TourismusTelefon: +49 611 75 4851www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6388109