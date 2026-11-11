Der DAX wird zum heutigen Handelsstart bei rund 26 550 Punkten erwartet und bleibt damit in Schlagdistanz zu seinem Rekordhoch. Die Anleger müssen allerdings erneut zwei gegensätzliche Entwicklungen miteinander in Einklang bringen. Während überraschend hohe US-Verbraucherpreise die Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen schüren, sorgen positive Nachrichten aus dem KI-Sektor für neue Zuversicht. Die Börsen befinden sich damit wieder im Spannungsfeld zwischen geldpolitischen Risiken und technologischen Wachstumsfantasien. Welche Seite heute die Oberhand gewinnt, dürfte über den nächsten Anlauf auf die Rekordstände entscheiden.

Die gestern veröffentlichten Verbraucherpreise aus den USA haben den Hoffnungen auf eine nachhaltige Entspannung an der Inflationsfront einen deutlichen Dämpfer versetzt. Besonders der kräftige monatliche Preisanstieg deutet darauf hin, dass die Inflation weiterhin deutlich über dem Ziel der US-Notenbank verharren könnte. Damit wächst der Druck auf die Fed, ihren Zinserhöhungskurs im Dezember fortzusetzen. An den Finanzmärkten werden teilweise sogar Zinsschritte von 50 Basispunkten diskutiert. Die entscheidende Frage lautet damit nicht mehr nur, ob die Notenbank erneut handeln muss, sondern auch, wie entschlossen sie auf den anhaltenden Preisdruck reagieren wird.

Für einen willkommenen Gegenpol sorgen die Quartalszahlen von CoreWeave. Der Anbieter von KI-Rechenkapazitäten konnte die Befürchtungen der Investoren mit seinen Ergebnissen deutlich übertreffen und damit neue Hoffnungen auf eine Fortsetzung des KI-Investitionsbooms wecken. Die positive Stimmung griff bereits auf den asiatischen Handel über, wo insbesondere Halbleiterunternehmen wieder stärker gefragt waren. Nach den jüngsten Zweifeln an der Geschwindigkeit des Rechenzentrumsausbaus zeigt sich damit, wie schnell die Begeisterung für künstliche Intelligenz zurückkehren kann. Die KI-Fantasie ist keineswegs verschwunden, sie muss inzwischen allerdings häufiger durch überzeugende Geschäftszahlen untermauert werden.

Auch die deutsche Berichtssaison liefert dem DAX wichtige Unterstützung. Mit RWE, Eon und Siemens Energy stehen heute gleich drei Unternehmen aus dem Energie- und Infrastruktursegment im Mittelpunkt. Die vorgelegten Quartalszahlen bewegen sich im Rahmen und leicht oberhalb der Markterwartungen. Damit bestätigen die Unternehmen grundsätzlich ihre wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und liefern weitere Argumente für die zuletzt freundliche Entwicklung des deutschen Aktienmarktes. Gerade die Investitionen in Energieversorgung und Infrastruktur könnten sich angesichts des weltweit steigenden Strombedarfs langfristig als wichtige Wachstumstreiber erweisen.

Zusätzliche Entlastung kommt von der deutschen Inflationsentwicklung. Der erwartungsgemäße Rückgang der Verbraucherpreise deutet auf eine Beruhigung des Preisdrucks hin und könnte mittelfristig die Kaufkraft der privaten Haushalte stärken. Damit verbessert sich auch die Perspektive für den zuletzt schwachen Konsum. Mit Blick auf das näher rückende Jahresende bleibt die Stimmung damit insgesamt konstruktiv. Die Anleger wollen die Chance auf eine Jahresendrallye nicht vorschnell aufgeben, müssen gleichzeitig aber die wieder gestiegenen Zinsrisiken berücksichtigen. Für den DAX zeichnet sich heute eine Handelsspanne zwischen 26 450 und 26 700 Punkten ab.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

