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Die Wall Street wurde am Dienstag von höheren Inflationszahlen gebremst. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 % gegenüber 0,3 % Konsens. Die Kernrate erreichte 0,3 % statt erwarteter 0,2 %. Eine Zinserhöhung im Dezember gilt zu 100 % als gesichert. Der S&P 500 verlor 0,4 %, der Nasdaq 0,7 %. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf 4,99 %. Das brachte die Edelmetalle gestern unter Druck. In Asien erholen sich am Mittwoch vor allem Halbleiterwerte. Der Grund:CoreWeave liefert ein wichtiges Signal für den KI-Sektor. Der Umsatz sprang im dritten Quartal um 168 % auf 3,66 Mrd. Dollar gegenüber 3,54 Mrd. Dollar Konsens. Der Auftragsbestand stieg auf 132,5 Mrd. Dollar. Die Jahresprognose wurde auf 13 bis 13,3 Mrd. Dollar erhöht. Netto werden weiter Verluste geschrieben. Die Bilanz nebst dem verhältnis von Zinszahlungen zu Umsatz bleibt grauenvoll.Die US-Berichtssaison läuft langsam aus. In Deutschland gibt es heute eine Zahlenflut und der DAX erholt sich von der gestrigen Schwäche wieder Richtung Allzeithoch. Die Zahlen heute gehen in Ordnung:Siemens Energy erzielt Rekordzahlen. Der Jahresgewinn steigt auf 4,1 Mrd. Euro, der Auftragsbestand erreicht 164 Mrd. Euro. Bis 2030 soll die bereinigte Marge von 12,4 auf 20 bis 22 % steigen. Zusätzlich sind Aktienrückkäufe über bis zu 9 Mrd. Euro vorgesehen.RWE übertrifft die Erwartungen. Das bereinigte EBITDA steigt nach neun Monaten auf 4,58 Mrd. Euro gegenüber 4,43 Mrd. Euro Konsens. Der Konzern erwartet Ergebnisse am oberen Ende seiner Jahresprognose.PS: Coreweave, RWE und Siemens Energy beleuchten wir heute näher in der Bernecker-daily ab ca. 9:30 Uhr:E.ON liefert stabile Zahlen. Das bereinigte EBITDA erreicht 7,11 Mrd. Euro und entspricht damit praktisch dem Konsens. Die Jahresprognose bleibt unverändert.Brenntag wächst trotz steigender Kosten. Das operative EBITDA steigt währungsbereinigt um 14,5 % auf 385 Mio. Euro, knapp unter den erwarteten 389 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr wird nun das obere Ende der Prognosespanne angepeilt.Bilfinger meldet schwächere Gewinne, aber deutlich mehr Aufträge. Das operative EBITA sinkt um 23 % auf 63 Mio. Euro. Der Auftragseingang steigt um ein Viertel auf 1,7 Mrd. Euro.Die jeweiligen Bilanzpressekonfrenzen können im Verlauf des Tages wie immer noch für Bewegung in die ein oder andere Richtung sorgen.Heute ist Veterans Day. Die amerikanischen Aktienbörsen handeln regulär, der US-Anleihemarkt bleibt geschlossen.Am Donnerstag kommen mit Siemens, Allianz, Münchener Rück und Merck vier weitere DAX-Schwergewichte mit Zahlen.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe