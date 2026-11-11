Berlin (ots) -Carmen Wegge, rechtspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion:Die SPD-Bundestagsfraktion hat ein Positionspapier (https://www.spdfraktion.de/dokument/55453/position-recht-auf-vergessen.pdf) zum Recht auf Vergessenwerden beschlossen. Das Recht auf Vergessenwerden soll Menschen schützen, die eine Krebserkrankung überstanden haben und sie vor einer dauerhaften Benachteiligung aufgrund ihrer Krankheitsgeschichte bewahren. Denn auch nach erfolgreicher Behandlung kann eine frühere Krebserkrankung erhebliche Folgen haben, wie etwa bei der Beantragung von Versicherungen oder der Finanzierung des Eigenheims. Konkret setzt sich die SPD-Bundestagsfraktion für eine gesetzliche Regelung ein, die nach Ablauf medizinisch begründeter Fristen die Pflicht zur Offenlegung einer überwundenen Krebserkrankung aufhebt."Eine überstandene Krebserkrankung darf nicht über die Zukunft eines Menschen entscheiden. Wer den Krebs besiegt hat, verdient eine faire Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Krebsüberlebende müssen ein Kind adoptieren können, einen Kredit für den Hauskauf aufnehmen oder Versicherungen abschließen können. Das können sie aktuell nicht uneingeschränkt.Rund fünf Millionen Menschen in Deutschland haben eine Krebserkrankung überstanden. Hinter diesen Zahlen stehen immer ein Mensch, eine persönliche Geschichte und oft eine ganze Familie. Jetzt ist die Bundesregierung gefragt, einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen und damit für mehr Gerechtigkeit für Betroffene und ihre Familien zu sorgen. Bereits im Rahmen der Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie hat der Deutsche Bundestag die Bundesregierung im April 2026 in einem Entschließungsantrag aufgefordert, eine gesetzliche Regelung zum Recht auf Vergessenwerden für Krebsüberlebende zu erarbeiten und umzusetzen."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle -Telefon: 030 227 52728E-Mail: presse@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6388136