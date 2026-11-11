Osnabrück / Flensburg (ots) -Die Unternehmensgruppe NOZ/mh:n erweitert den Einsatz moderner Dialogsysteme und führt ihren KI-Assistenten jetzt auch unter dem Namen,frag shz' für alle Nutzer auf dem Nachrichtenportal shz.de ein. Der Launch baut direkt auf den erfolgreichen Nutzungsdaten von,frag noz' auf."Die Einführung von,frag shz' belegt unsere Fähigkeit, technologische Innovationen zentral zu entwickeln und effizient in der Gruppe auszurollen", unterstreicht Jan Schönstedt, der im vierköpfigen Chefredakteursteam für Produktentwicklung und Nutzererlebnis zuständig ist. "Die überdurchschnittliche Interaktionsrate durch unsere Stammleserschaft zeigt, dass eigenentwickelte, verlässliche Angebote einen messbaren Beitrag zur Leserbindung leisten und die Basis für unsere digitalen Erlösmodelle stärken."Technologietransfer im Medienhaus und wirtschaftliche PerspektiveDer nachgewiesene Erfolg und die hohe Nutzerakzeptanz von,frag noz' bilden das Fundament für die Ausweitung in der Gruppe: Weil sich die Architektur unter realen Bedingungen bewährt, dient sie - nach mehrwöchigen Praxistests durch die Redaktionen vor Ort - als technologische Blaupause für shz.de.Gleichzeitig liefern die Nutzungsdaten eine wirtschaftliche Perspektive: Rund 40 bis 50 Prozent der Zugriffe stammen bereits von Abonnenten sowie regelmäßigen Stammlesern. Vor diesem Hintergrund plant die Unternehmensgruppe, das Dialogsystem für die vollumfängliche Nutzung perspektivisch über die Paywall fest an ihre bestehenden Digital-Abonnements zu koppeln.Bewährungsprobe bei den niedersächsischen KommunalwahlenDass sich die Technologie für den flächendeckenden Praxiseinsatz eignet, belegen die Ergebnisse des zweimonatigen Live-Betriebs von,frag noz' in Niedersachsen: Während des Erhebungszeitraums vom 1. August bis zum 4. Oktober 2026 beantwortet das System mehr als 35.000 wahlbezogene Nutzerfragen. Am stärksten Tag verzeichnet das Tool 8.625 Anfragen - ein Zuwachs von rund 380 Prozent gegenüber dem regulären Tagesdurchschnitt. In der Spitze bewältigt die Infrastruktur 814 Anfragen pro Stunde bei einer mittleren Reaktionszeit von rund acht Sekunden."Bei der Kommunalwahl in Niedersachsen hat sich die große Stärke von,frag noz' klar gezeigt: Unsere Nutzer haben dort verifizierte Informationen gefunden, gezielt zusammengestellt für die jeweilige Kommune und den entsprechenden Wahlkreis", sagt Louisa Riepe, Chefredakteurin für Innovation und Weiterentwicklung. Diesen Ansatz überträgt die Gruppe nun auf Schleswig-Holstein: "Die nächsten Landtagswahlen finden im April 2027 statt. Mit,frag shz' möchten wir unseren Lesern eine zusätzliche Möglichkeit geben, sich verifiziert über die antretenden Parteien und deren Spitzenkandidaten zu informieren", ergänzt Gerrit Bastian Mathiesen, der innerhalb der Chefredaktion die SH-Berichterstattung verantwortet.Redaktionelle Kontrolle und Transparenz als LeitprinzipTechnologisch setzt das KI-Produktteam auf ein RAG-Verfahren: Die KI greift ausschließlich auf publizierte redaktionelle Artikel und standardisierte Kandidaten-Fragebögen zurück; ungesicherte Live-Daten aus dem offenen Internet sind ausgeschlossen. Fehlen im Datenbestand verifizierte Informationen zu einer spezifischen Detailfrage, weist das System transparent auf diese Lücke hin. Um die redaktionelle Qualitätskontrolle während der weiteren Skalierung zu gewährleisten, läuft das System auch auf shz.de zunächst als öffentliche Beta-Version.Pressekontakt:Salloa LangeLeitung Gruppenkommunikation NOZ/mh:n MEDIENE-Mail: salloa.lange@noz.deTel: 0171 - 5293 355NOZ/mh:n MEDIENBreiter Gang 10-1649074 OsnabrückOriginal-Content von: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179965/6388132