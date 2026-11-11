Reiche Geologie, schnelle Genehmigungen: Im goldreichen Westafrika können sich neue Minen in Monaten amortisieren. In vielen Ländern der Region zahlen Bergbauunternehmen für den schnellen Cashflow mit einem Mangel an Rechtssicherheit. Doch in einem Land geht es sehr viel ruhiger zu.

Der Goldexplorer Zodiac Resources (ISIN: CA98980T1049, WKN: A3EKSC) sucht auf dem Todi-Projekt in Liberia nach Gold. 2316 km2 umfasst das gut 13 Kilometer nördlich der Hauptstadt Monrovia gelegene Areal - das entspricht beinahe der Fläche des Saarlands und mehr als der kombinierten Fläche der drei deutschen Stadtstaaten.

Wer die Berichte der Geologen liest, merkt schnell: Hier geht es nicht um die Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Sondern um die Priorisierung der zahlreichen gefundenen Nadeln, sprich: Hinweise auf Goldvorkommen.

Zodiac Resource meldet bei Todi bislang beste Graben-Ergebnisse

Anfang Oktober meldete das Unternehmen den bislang besten Graben am Feh Feh-Target: Der 100 Meter entlang des Streichens gesetzte Trench FFT003 lieferte 34 Meter mit 0,71 Gramm Gold pro Tonne, inklusive 18 Meter mit 1,18 Gramm. Gleichzeitig haben neue Bodenproben die Lewis-North-Anomalie um 1,2 Kilometer auf rund drei Kilometer verlängert. Auch Lewis South wuchs auf 2,2 Kilometer, und eine neue 1,3 Kilometer lange Anomalie wurde im Bereich der Gbolomine-Arbeiten identifiziert.

CEO David Kol erläutert, worum es geht: "Die Bedeutung dieser Ergebnisse liegt in der Ausdehnung und Kontinuität, die sich entlang des Monterra-Trends abzeichnen. Lewis North ist keine lokal begrenzte Anomalie mehr - sie erstreckt sich nun über etwa 3 km entlang des Trends."

Hohe Investitionen, steigende Produktion: Viele westafrikanische Länder erleben aufgrund der hohen Metallpreise gerade einen Boom des Goldbergbaus. Laut S&P Global Energy haben seit 2020 mindestens 17 neue Goldminen in Westafrika die Produktion aufgenommen und mehr als 4 Mrd. USD investiert. Die Region trägt mittlerweile rund 15 % zur weltweiten Goldproduktion bei, verglichen mit 10 % vor zehn Jahren. Der Bau weiterer Minen, die in den kommenden Jahren die Produktion aufnehmen sollen, ist bereits im Gange.

Nach den Gründen für den Boom muss nicht lange gesucht werden: In Westafrika gibt es große Goldvorkommen und eine weitreichend unterexplorierte Geologie. Genehmigungen sind zudem sehr viel schneller zu erhalten als in etablierten Bergbauländern.

In Afrika gibt es noch viel Gold zu finden

"In Afrika gibt es noch viel Gold zu finden", sagt Christopher Eger, Geschäftsführer des australischen Unternehmens Resolute Mining, das Assets in Mali und drei weiteren Ländern Westafrikas hält. Die hohe Aktivität führt bereits zu Knappheit auf wichtigen Beschaffungsmärkten. Wir haben derzeit 10 Bohranlagen bei einem unserer Explorationsprojekte in der Elfenbeinküste im Einsatz, aber Bohranlagen werden immer schwieriger zu beschaffen."

Resolute hat kürzlich mit dem Bau seiner Doropo-Mine im Nordosten der Elfenbeinküste begonnen. 516 Mio. USD werden investiert. Die Goldproduktion soll voraussichtlich 2028 starten - zu AISC von 1.406 USD.

Kein Einzelfall. Das kanadische Unternehmen Fortuna Mining plant den Baubeginn bei Diamba Sud im Senegal rund 665 Kilometer südöstlich von Dakar. Die Machbarkeitsstudie veranschlagt die Baukosten auf knapp 400 Mio. USD - und die Amortisationszeit bei einem Goldpreis von 3.500 USD pro Feinunze auf lediglich ein Jahr. In den ersten vier Jahren der Minenlaufzeit werden die Gesamtkosten auf 1.056 USD geschätzt.

"Wir glauben einfach, dass man, wenn man im Edelmetallhandel eine bedeutende Rolle spielen will, in diesem Bereich präsent sein muss", sagt Fortuna Mining CEO Jorge Ganoza. Zwar gebe es ein größeres geopolitisches Risiko. Im Gegenzug biete Westafrika jedoch überlegene Bodenschätze, beschleunigte Genehmigungsverfahren und einen schnellen Cashflow.

In vielen westafrikanischen Ländern gibt es Sicherheitsrisiken

Zwei Risiken sind zu unterscheiden: Zum einen handfeste Sicherheitsrisiken, zum anderen Risiken im Hinblick auf den staatlichen Zugriff auf Assets. Letzterer wiederum kann auf verschiedenen Wegen drohen.

Anfang des Jahres übertrug Burkina Faso fünf Goldminen an das staatliche Bergbauunternehmen, um die Einnahmen aus den Bodenschätzen des Landes zu steigern.

Ghana übertrug die Kontrolle über eine seiner größten Goldminen an ein lokales Unternehmen, nachdem es zuvor die seit über zwei Jahrzehnten bestehende Pacht eines südafrikanischen Unternehmens nicht verlängert hatte. Das Land verfügte zudem, dass der gesamte Tagebau bis Ende des Jahres ausschließlich durch ghanaische Unternehmen betrieben und der Untertagebau zu mindestens 50 % in lokalem Besitz sein muss. Die bisherige pauschale Lizenzgebühr von 5 % wurde zudem abgeschafft und durch ein gestaffeltes Modell ersetzt, bei dem die Abgabe bei steigenden Weltmarktpreisen bis zu 12 % betragen kann.

Barrick Mining musste letztes Jahr eine schmerzhafte Einigung herbeiführen, um nach zweijährigen Streitigkeiten über Steuern und ein neues Bergbaugesetz die Kontrolle über eine Mine in Mali zurückzuerlangen. Die Vereinbarung war auch für die Freilassung von vier Mitarbeitern notwendig, die von den Behörden inhaftiert worden waren.

Die Sicherheitsrisiken in der Region sind kaum zu übersehen. Ein islamistischer Aufstand hat im vergangenen Jahr in Burkina Faso, Mali und Niger fast 10.000 Todesopfer gefordert, wie aus Daten hervorgeht, die vom Pentagon-finanzierten Africa Center for Strategic Studies analysiert wurden. Westliche Regierungsvertreter sind zunehmend besorgt darüber, dass die von den USA als Terrororganisation eingestufte JNIM, eine Dachorganisation von Al-Qaida, tatsächlich die Kontrolle über Burkina Faso oder Mali übernehmen könnte.

Doch nicht alle westafrikanischen Länder befinden sich in einer solchen Situation und nicht überall werden ausländische Bergbauinvestoren als willkommene Einnahmequelle durch Enteignung oder hohe Besteuerung betrachtet.

Liberia bietet Vorzüge: Stabile Demokratie wirbt um Investoren

Zodiac Resource erläutert gegenüber Investoren die Vorzüge Liberias: Seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens von Accra im Jahr 2003 ist das Land eine stabile Demokratie mit seither vier friedlichen Machtwechseln nach Wahlen.

Das politische Umfeld ist zudem bergbaufreundlich: Die Wiederbelebung des Bergbaus ist ein erklärtes Regierungsziel und ein wichtiges Instrument für anhaltendes Wirtschaftswachstum und ausländische Direktinvestitionen.

Ein deutliches Signal ging von Liberias erster Internationaler Bergbau- und Energiekonferenz und -ausstellung (LIMEC 2026) aus, an der auch Zodiac Resource CEO David Kol teilnahm. Auf der Veranstaltung diskutierten Regierungsvertreter und Branchenführer Investitionsmöglichkeiten, regulatorische Prioritäten sowie die Entwicklungspläne des Landes für den Bergbau- und Energiesektor. Kol bezeichnete die Veranstaltung als Erfolg, wobei er die Beteiligung von Regierungs- und Branchenvertretern, darunter Präsident Joseph Nyuma Boakai Sr., hervorhob.

"Die Intensität der zweitägigen Diskussionen und die Anwesenheit so vieler wichtiger Akteure - darunter auch Präsident Joseph Nyuma Boakai Sr. - zeugten von einem echten gemeinsamen Engagement für den Aufbau einer nachhaltigen Bergbau- und Energiezukunft für Liberia", so Kol.

Aufgrund der stabilen Rahmenbedingungen kann der CEO sich der Exploration von Todi widmen. Die jüngsten Ergebnisse sieht er positiv: "Aus Explorationssicht ist dies genau das, was wir uns erhofft haben: Mehrere unabhängige Datensätze - Bodengeochemie, Schürfgrabenfunde und handwerkliche Aufschlüsse - weisen auf ein größeres, zusammenhängendes mineralisiertes System hin und liefern eine wachsende Anzahl vielversprechender Bohrziele."

Ein Projekt von der Größenordnung Todis in einem relativ stabilen Umfeld des neuen westafrikanischen Goldrausches: Stellen sich weitere Explorationserfolge ein, kann das Asset rasch an Wert gewinnen und auch dem Aktienkurs auf die Sprünge helfen. Die aktuelle Bewertung spiegelt noch einen sehr frühen Status wider.

Weitere Informationen zu Zodiac Resources finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/zodiac-gold-inc/

Unternehmen: Zodiac Resources Inc.

TSXV: ZAU

ISIN: CA98980T1049

WKN: A3EKSC

Webseite: https://zauresources.com/

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