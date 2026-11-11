Die Commerzbank-Aktie hat sich nach den jüngsten Kursverlusten wieder deutlich erholt. Allein am Montag und Dienstag gewann das DAX-Papier rund +5,1% auf 40,17 €. Gleichzeitig meldete das Geldhaus einen neuen Zwischenstand seines Aktienrückkaufprogramms: Fast 947 Millionen € hat die Bank inzwischen in eigene Aktien investiert. Dennoch senkte die Citigroup am Dienstag ihr Kursziel von 42 auf 40 €. Ist die Commerzbank trotz der milliardenschweren Kapitalrückflüsse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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