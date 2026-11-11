Mitteilung(en) der Singulus Technologies AG: SINGULUS TECHNOLOGIES erzielt eine Umsatzsteigerung und ein positives EBIT nach den ersten neun Monaten 2026 - Großauftrag von SpaceX für Fertigungsanlagen von HJT-Solarzellen - Umsatz steigt auf 60,4 Mio. € (Vorjahr: 44,3 Mio. €) - EBIT verbessert sich auf 1,2 Mio. € (Vorjahr: -2,5 Mio. €)- Auftragseingang verdoppelt sich auf 60,3 Mio. € (Vorjahr: 30,9 Mio. €) - Bruttomarge erreichte 35,4 % (Vorjahr: 32,5 %) - Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 ihren Umsatz gesteigert und ein positives operatives Ergebnis erzielt. Der Umsatz erhöhte sich um rund 36 % auf 60,4 Mio. € (Vorjahr: 44,3 Mio. €). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich auf 1,2 Mio. € nach -2,5 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Die Bruttomarge stieg von 32,5 % auf 35,4 %. Im dritten Quartal 2026 erreichte der Umsatz 15,1 Mio. € (Vorjahr: 13,0 Mio. €). Das EBIT lag bei -1,4 Mio. € (Vorjahr: -1,2 Mio. €). Die frei verfügbare Liquidität belief sich zum 30. September 2026 auf 11,7 Mio. € gegenüber 5,1 Mio. € zum Jahresende 2025. Die Mitarbeiterzahl im SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern ist zum 30. September 2026 leicht auf 325 Mitarbeiter gestiegen (31. Dezember 2025: 290 Mitarbeiter). Grund hierfür ist im Wesentlichen die Übernahme der Geschäftsaktivitäten der vormaligen MASS GmbH, Anröchte, im 2. Quartal des Berichtsjahres. Großauftrag von SpaceX für Fertigungsanlagen von Heterojunction-Solarzellen SINGULUS TECHNOLOGIES hat am 10. November 2026 einen Liefervertrag mit der Space Exploration Technologies Corporation ("SpaceX") aus Texas, USA, über die Lieferung einer schlüsselfertigen Produktionslinie zur Herstellung von Heterojunction-Solarzellen unterzeichnet. Dieser Liefervertrag ist Teil einer strategischen Partnerschaft mit SpaceX, im Rahmen derer SINGULUS die Lieferung weiterer Produktionslinien plant. Das Auftragsvolumen ...

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