FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Medios nach Zahlen von 16 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass das Unternehmen ein wenig vorsichtiger auf das Gesamtjahr blicke, überrasche ihn nicht, schrieb Michael Kuhn in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET



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