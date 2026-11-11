Salzburg (ots) -Gewählt von der Branche: KALK&KEGEL und "Les vergers Boiron" zeichnen die "50 Best Pastry Chefs by Boiron" aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol aus.Zum zweiten Mal zeichneten das Kulinarikmagazin KALK&KEGEL und "Les vergers Boiron" bei der Gastmesse in Salzburg die "50 Best Pastry Chefs by Boiron" aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol aus. Erstmals wurde auch der Lifetime Award verliehen: Stefan Leitner vom 3-Sterne-Restaurant Bareiss in Baiersbronn wurde mit dem Lebenswerk-Award der "50 Best Pastry Chefs by Boiron" 2026 ausgezeichnet. Leitner gilt als Meister der klassischen Patisserie und hat die Spitzenpatisserie über Jahrzehnte maßgeblich geprägt. Seine Kreationen tragen eine klare, unverwechselbare Handschrift. Über viele Jahre hat er sein Wissen an zahlreiche junge Talente weitergegeben und damit einen wertvollen Beitrag zur Ausbildung und Förderung der nächsten Generation Patissiéren und Patissiers geleistet."Die Auszeichnung ist eine große Ehre. Die Patisserie ist meine Leidenschaft, für die ich jeden Tag lebe. Besonders schön ist es zu sehen, wie viele junge, talentierte Menschen heute mit Begeisterung und neuen Ideen diese Branche bereichern. Das macht mich stolz", so Leitner.DIE 50 BEST PASTRY CHEFS BY BOIRONÖsterreich- Jan Eggers, Parkhotel Graz (Graz)- Stefan Howells, Hangar-7 (Salzburg)- Annika Jakob, Burg Vital Resort (Lech)- Hans-Christian Klein, Hotel am Konzerthaus (Wien)- Noemi Krondorfer, Landhaus Bacher (Mautern)- Manfred Löschl, Interalpen-Hotel Tyrol (Telfs-Buchen)- Thomas Scheiblhofer, TIAN (Wien)- Benjamin Schröder, Spelunke (Wien)- Jakob Szedonja, Hotel Das Central (Sölden)- Janina Trogisch, Gourmetrestaurant Tannenhof (St. Anton)- Eveline Wild, Der WILDe EDER (St. Kathrein am Offenegg)- Jaimy Reisinger, BIJA Dining (Graz)Deutschland- Ian Matthew Baker, Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski (München)- Emma Betti, Tantris (München)- Elena Bockshecker, Hotel Bayerischer Hof (München)- Daniella Barriobero Canal, CANAL Pâtisserie & Glaces (Berlin)- Enrico Christ, Hilton Munich Airport (München)- Julia Anna Leitner und René Frank, CODA Dessert Dining (Berlin)- Luise Grottenthaler, AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz (Wirsberg)- Alexa von Harder, Alexa von Harder Café & Patisserie (München)- Steffen Holle, Hotel Adlon Kempinski (Berlin)- Andri Kodheli, Big Squadra / Big Mamma Group- Christian Kramer, Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten (Hamburg)- Sebastian Kraus, Café Schweigert (Bad Liebenzell)- Stefan Leitner, Restaurant Bareiss (Baiersbronn)- Larissa Metz, Schlosshotel Bensberg (Bergisch Gladbach)- Matthias Mittermeier, Pfersich Trend-Forum (Neu-Ulm)- Julia Orschiedt, The Ritz-Carlton (Wolfsburg)- Marcel Reinhardt, Pâtisserie Johanna (Hamburg)- Fabian Scheithe und Liv Schlüter, Pâtisserie Lumiére (Köln)- Shinas Shahida, Rosewood Munich (München)- André Sieber- André Siebertz, Clostermanns Hof (Niederkassel)- Tim Tegtmeier, Pure Pastry (Düsseldorf)- Bella Vania Winarko, Ketschauer Hof (Deidesheim)- Thomas Yoshida, The Mandala Hotel (Berlin)- Roshlee Cardoso, Conrad Hamburg (Hamburg)- Oliver Rahm und Sophie Mussotter, Konditorei Geiler (Stuttgart-Vaihingen)Schweiz- Titouan Claudet, The Woodward (Genf)- Theresa Hermann, Wirtschaft am Schlössli (Bottighofen)- Zoe Kaspar, Grand Resort Bad Ragaz (Bad Ragaz)- Felicia Ludwig, FL Sweets AG (Unterengstringen)- Stephanie Mittler, Mammertsberg (Freidorf)- Jonathan Pichler, Café & Patisserie Mamie (Luzern)- Fabian Sänger, Nobile AG / Casa Nobile (Bätterkinden)- Andy Vorbusch, Mandarin Oriental Savoy (Zürich)Italien- Kay Baumgardt, Hotel Weisses Kreuz (Burgeis)- Alessio Billeci, Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Bruneck)- Benjamin Sellemond, Bäckerei-Konditorei Sellemond (Feldthurns)- Simon Unterholzner, Hotel Schwarzschmied (Lana)Alle Fotos: www.dreamshappen.at/presse (https://dreamshappen.at/kalkkegel-und-les-vergers-boiron-kuerten-die-50-best-pastry-chefs-by-boiron-lebenswerk-award-geht-an-stefan-leitner/)Download Fotos und Pressemitteilung Alle Fotos (https://dreamshappen.at/kalkkegel-und-les-vergers-boiron-kuerten-die-50-best-pastry-chefs-by-boiron-lebenswerk-award-geht-an-stefan-leitner/)Pressekontakt:DREAMS HAPPEN KommunikationTelefon: +436605628067E-Mail: office@dreamshappen.atOriginal-Content von: KALK & KEGEL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162571/6388188